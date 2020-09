Raffaella Mennoia contro i pregiudizi | Competizione inutile fuori Uomini e Donne

Fuori da Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, l’autrice braccio destro di Maria De Filippi ha sempre dimostrato di essere una donna forte, oltre che una lavoratrice instancabile. Reduce da una scorsa edizione di Uomini e Donne segnata dall’emergenza sanitaria in Italia, Raffaella Mennoia sta affrontando questa nuova edizione con grande entusiasmo. Tuttavia, Raffaella Mennoia è molto attiva anche sui social e, poco fa, si è schierata contro i pregiudizi.

L’autrice di Uomini e Donne ha fatto una lunga dedica alle donne, spiegando quanto sia importante la solidarietà femminile. Spesso, invece, un’inutile competizione rende la vita delle donne molto più difficile di quella che potrebbe essere. Per questo, Raffaella Mennoia ha detto di essere contro i pregiudizi e le critiche gratuite, poco costruttive. Il messaggio lanciato da Raffaella è molto diretto e comunica tutti i suoi valori.

Raffaella Mennoia non accetta pregiudizi e compromessi

“Non si nasce donne. Lo si diventa. A tutte le donne che ogni giorno affrontano la vita senza aiuti e senza compromessi con la fatica della competizione e il pregiudizio del proprio sesso. Le donne oneste che hanno capito che la cattiveria è dimostrazione d’inferiorità e non ostentano se stesse. A me se stessa sempre così in apparenza distaccata, ma ferma nei miei valori, concreta all’impossibile, onesta e sensibile… grazie a me”.

Con queste parole molto intense, Raffaella Mennoia ha voluto fare una dedica alle donne che vivono la loro vita, personale e lavorativa, onestamente e con spirito di sacrificio e non di competizione. Inoltre, l’autrice di Uomini e Donne ha dedicato delle parole anche a se stessa, come a voler fare un piccolo bilancio.

Il messaggio fuori da Uomini e Donne

Raffaella Mennoia dimostra di avere molta fiducia in se stessa e nei suoi valori, ma di non mancare di umiltà e concretezza. Del resto, col suo lavoro a Uomini e Donne, Raffaella Mennoia è diventata, in un certo senso, anche un’esperta di sentimenti e le sue parole hanno un grande significato.

Spesso, in passato, Raffaella Mennoia è stata oggetto di critiche per la sua gestione del trono classico di Uomini e Donne. L’autrice è stata accusata di manipolare le scelte dei tronisti a seconda del gradimento del pubblico, ma, ovviamente, non ci sono mai state prove al riguardo. Una cosa è certa, nonostante qualche delusione, Raffaella Mennoia non ha mai nascosto il suo carattere forte e libero che l’ha portata a raggiungere grandi traguardi.