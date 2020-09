Ricetta flan di spinaci: ingredienti, preparazione e consigli

Il flan di spinaci è un antipasto elegante e raffinato che porta in tavola il gusto unico degli spinaci in versione più originale. Prepararlo è abbastanza semplice, gli ingredienti di cui avrete bisogno non sono molti, non resta altro che provarli, vi sorprenderanno. Noi oggi abbiamo scelto di accompagnare questo tortino con una crema al taleggio, ma se non vi piace potete ometterla.

Flan di spinaci – Ingredienti

Ingredienti per 4 flan:

Spinaci 500 g

Grana Padano DOP da grattugiare 100 g

Pinoli 20 g

Uova 4

Latte intero 1 cucchiaio

Noce moscata q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Per la crema al taleggio:

Taleggio 200 g

Latte intero 150 ml

Flan di spinaci – Preparazione

Per realizzare il flan agli spinaci con crema al taleggio iniziate dalla preparazione del tortino: mondate, lavate gli spinaci e asciugateli con un panno.

In una pentola dal bordo alto ponete un filo di olio, versate gli spinaci coprite con il coperchio e fateli cuocere per 4-5 minuti fino ad ammorbidirli. Salate e pepate a piacere.

Ponete gli spinaci in una setaccio a maglie strette, strizzate gli spinaci con il dorso di un cucchiaio e fate colare il liquido in eccesso in una ciotolina.

Ora versate gli spinaci in un frullatore, unite le uova intere, il formaggio grattugiato, il sale, aromatizzate con una spolverata di noce moscata grattugiata, unite i pinoli e per ultimo il latte, azionate il frullatore per amalgamare gli ingredienti fino a ridurli ad un composto cremoso.

Imburrate 4 stampini di acciaio della capacità di 125 ml in alternativa potete utilizzare degli stampini usa e getta di alluminio.

Rivestiteli con la carta da forno ritagliando un cerchio per il fondo e delle strisce per il bordo in modo da ricoprire interamente gli stampi. Versate il composto di spinaci con un mestolo riempiendo fino al bordo ogni stampino.

Ora procedete con la cottura: ponete gli stampini in una teglia da forno a bordi alti, versate l’acqua nella teglia coprendo di un paio di centimetri gli stampini. A questo punto cuocete in forno statico preriscaldato a 180° per 25-30 minuti oppure in forno ventilato a 160° per 15-20 minuti.

Intanto preparate la salsa al taleggio: tagliate a pezzetti il taleggio, versate il latte in un pentolino scaldatelo a fuoco medio e unite i pezzetti di taleggio, proseguite la cottura finché il formaggio non si sarà sciolto. Verificate la cottura del flan infilzandolo con uno stecchino, se risulta asciutto significa che il flan è pronto.

A cottura ultimata, sfornate i flan e lasciateli intiepidire. Sformate i flan di spinaci semplicemente rovesciandoli su un tagliere o un piatto di portata e serviteli tiepidi ricoprendoli con la salsa al taleggio,

Flan di spinaci – Consigli utili

Conservate il flan agli spinaci e taleggio in frigorifero per 2-3 giorni chiusi un contenitore ermetico. E’ possibile congelare i flan se sono stati utilizzati ingredienti freschi. Potete sostituite il taleggio con il gorgonzola o del pecorino.