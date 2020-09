Ricetta maiale in agrodolce: ingredienti, preparazione e consigli

Il maiale in agrodolce è una pietanza cinese molto apprezzata e diffusa in tutto il mondo. I bocconcini di carne di maiale vengono prima coperti di pastella e fritti, poi arricchiti con verdure saltate al wok e cosparsi di una gustosissima salsina agrodolce. Preparare il maiale in agrodolce in casa è davvero semplice e il risultato vi sorprenderà.

Maiale in agrodolce – Ingredienti

Maiale polpa 400 g

Carote 1

Peperoni rossi 1

Peperoni verdi 1

Cipolle 1

Ananas 150 g

Olio extravergine d’oliva 2 cucchiai

Per la pastella:

Farina 00 80 g

Lievito in polvere per dolci 1 cucchiaino

Olio di semi 1 cucchiaio

Acqua q.b.

Per la salsa agrodolce:

Passata di pomodoro 200 ml

Zucchero di canna 100 g

Aceto di vino bianco 100 ml

Amido di mais (maizena) 2 cucchiai

Acqua 200 ml

Succo di ananas 3 cucchiai

Salsa di soia 2 cucchiai

Maiale in agrodolce – Preparazione

Per preparare il maiale in agrodolce iniziate tagliando la polpa di maiale in piccoli cubetti, poi pelate le carote e riducetele a bastoncini, lavate i peperoni, eliminate la parte bianca interna e tagliateli a bastoncini, fate lo stesso con le cipolle. Infine tagliate l’ananas a cubetti grandi come la carne di maiale.

Preparate la pastella mescolando in una ciotolina la farina con il lievito e 1 cucchiaio d’olio di semi, aggiungete abbastanza acqua per ottenere una pastella piuttosto densa. Scaldate nel wok due dita di olio di semi, quando sarà a 180°C friggete i pezzettini di maiale intinti nella pastella e scossi per eliminare la pastella in eccesso.

Quando i cubetti di maiale in pastella saranno ben dorati scolateli con una schiumarola e poneteli su di un foglio di carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso. Eliminate l’olio che avete utilizzato per friggere dal wok e sostituitelo con due cucchiai di olio di semi che farete scaldare, poi aggiungete la cipolla, la carota e i peperoni e fateli saltare a fuoco vivace, in ultimo aggiungete l’ananas e salate il tutto.

Fate saltare nel wok le verdure per circa 3-4 minuti, dovranno risultare cotte ma ancora molto croccanti.

Quando le verdure saranno pronte mettetele da parte e sempre nello stesso wok mettete la passata di pomodoro, lo zucchero di canna, l’aceto di vino bianco e la salsa di soia. Unite anche il succo d’ananas e portate a ebollizione; infine aggiungete due cucchiai abbondanti di maizena sciolti in 200 ml di acqua fredda. Lasciate quindi che la salsa agrodolce si addensi e quando sarà pronta aggiungete il maiale fritto e le verdure.

Mescolate delicatamente per fare insaporire e scaldare il tutto e servite il maiale in agrodolce ancora fumante.

Maiale in agrodolce – Consigli utili

La versione tradizionale di questo piatto prevede la frittura del maiale coperto di croccante pastella, se volete preparare una versione più light potete evitare questo passaggio e rosolare il maiale in poco olio di semi ben caldo.