Ricetta torta Oreo: ingredienti, preparazione e consigli

Stamattina andremo a vedere insieme come si prepara la torta Oreo, si tratta di una cheesecake fredda, realizzata senza cottura e senza gelatina, perfetta per tutte le occasioni.

Torta Oreo – Ingredienti

Ingredienti per uno stampo da 18 cm

Biscotti Oreo 16

Burro morbido 50 g

Per la crema:

Formaggio fresco spalmabile 250 g

Panna fresca liquida 250 g

Zucchero a velo 40 g

Per la decorazione:

Biscotti Oreo 12

Panna fresca liquida 100 g

Torta Oreo – Preparazione

Per preparare la torta Oreo iniziate dalla base: dividete i 16 biscotti Oreo e prelevate la crema utilizzando una spatola. Trasferitela man mano all’interno di una ciotolina e tenetela da parte.

Trasferite poi nel contenitore di un mixer dotato di lame i biscotti senza crema e il burro ammorbidito a temperatura ambiente tagliato a pezzetti. Frullate il tutto fino ad ottenere un composto sbriciolato e ben amalgamato.

Sistemate un disco da pasticceria da 18 cm su un vassoio foderato di carta forno e riponete i biscotti frullati insieme al burro all’interno. Con il dorso di un cucchiaio schiacciate il composto fino a ricoprire interamente la base. Riponete in frigorifero per 30 minuti.

Nel frattempo preparate il ripieno: con le fruste elettriche montate la panna insieme allo zucchero a velo, fino a che non sarà ben soda.

In un’altra ciotola versate la crema degli Oreo che avevate tenuto da parte, insieme al formaggio spalmabile. Lavorate il tutto con le fruste elettriche per circa 1 minuto.

Una volta ottenuta una crema liscia incorporate la panna appena montata facendo dei movimenti dal basso verso l’alto. Riprendete poi la base in frigorifero e versate la crema all’interno.

Livellate la superficie con il dorso di un cucchiaio. Riprendete il mixer e frullate 8 Oreo, questa volta interi, senza privarli della crema.

Trasferite poi il composto frullato sulla torta e pian piano spargetelo su tutta la superficie, senza pressare troppo. Riponete in freezer per almeno 1 ora e mezza.

Riprendete poi la torta e utilizzando un coltellino fatelo passare su tutta la circonferenza in modo da eliminare l’anello più facilmente.

Una volta sformata la torta, montate la panna con le fruste elettriche e riponetela in una sacca da pasticcere dotata di bocchetta a stella da 1 cm.

Formate quindi con la panna dei ciuffetti sulla superficie della torta e ultimate la decorazione con gli Oreo, dividendoli a metà. Servite la vostra torta Oreo ben fredda.

Torta Oreo – Consigli utili

La torta Oreo si conserva in frigorifero per un giorno al massimo oppure in freezer per una settimana. È possibile rendere più stabile la crema della torta aggiungendo 7 g di colla di pesce, precedentemente ammollata in acqua fredda e sciolta in 10 g di panna calda. Basterà poi versarla nel composto di Philadelphia prima di aggiungere la panna montata.