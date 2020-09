Tullio Solenghi e Maria Ermachkova – Il Charleston – Ballando 2020 – VIDEO

Tullio Solenghi e Maria Ermachkova sono i primi ad esibirsi nella prima puntata di Ballando con le Stelle 2020. Il comico ha deciso infatti di lanciarsi in questa sfida, di andare oltre i confini della sua carriera. Nonostante l’età, visto che sottolinea più volte di non avere più 20 anni. Felice della sua maestra: Maria non si stanca mai e si dà sempre un gran da fare.

Tullio Solenghi e Maria Ermachkova propongono un Charleston molto ritmico e pieno di sorrisi. In sottofondo, il brano Che cosa c’è di Gino Paoli. Impossibile non divertirsi anche solo nel guardare la coppia impegnata nella danza. Certo qualche incertezza da parte dell’artista, che riesce però a nascondere alcuni errori nei passi.

Tullio Solenghi e Maria Ermachkova a Ballando con le Stelle 2020 – Il Charleston

Un siparietto divertente. Un finto film degli anni che furono e in bianco e nero. “Provaci ancora TULL” dà il via alle danze poco dopo, in cui li ritroviamo ancora con abiti vintage. Bombetta per lui e bastone per entrambi. Il Charleston riuscirà a conquistare la giuria? Nella serata di debutto di sicuro i verdetti saranno clementi nei confronti del concorrente. Senza fiato, Tullio Solenghi si prepara ad ascoltare il parere dei giudici. Il primo a dire la sua è Zazzaroni: “Bravo perchè hai fatto tutto sul semplice, per me hai fatto meglio di tanti altri in passato”.

Secondo Canino, Solenghi è riuscito a regalare un po’ di ironia al ballo, cosa non proprio semplice da realizzare. “Sono contentissima, tempistica, molto bello, primo passo verso Broadway”, dice la Smith. “Tutto molto bello, secondo me l’unico problema è che è esattamente quello che mi aspettavo da te”, aggiunge Selvaggia, chiedendo al concorrente di essere moderno e allontanarsi dalle aspettative. “Taccagno, ti sei risparmiato. Non mi convinci”, dice invece Mariotto. Il giudice conosce Solenghi da tempo e sa ciò di cui è capace. “Sei mesi per fare sta robetta qui?”, conclude. I voti: 6 (Zazzaroni), 6 (Canino), 6 (Smith), 7 (Lucarelli), 1 (Mariotto), per un totale di 26 punti. Il video dell’esibizione sarà disponibile a breve.