Valentina Autiero nasconde un segreto | Ferita ancora aperta a Uomini e Donne

E’ tempo di grandi cambiamenti per Valentina Autiero. La dama di Anzio di Uomini e Donne ha spiegato di aver cambiato molti aspetti di se stessa e del suo carattere grazie a Uomini e Donne. Tuttavia, forse Valentina Autiero nasconde ancora un segreto per potrebbe essere una ferita ancora aperta per la dama di Uomini e Donne. Come mai Valentina non è ancora riuscita a togliersi questo peso dal cuore?

Il dubbio è nato leggendo una delle storie condivide dalla stessa Valentina Autiero attraverso il suo profilo Instagram. Uomini e Donne è iniziato solo da due settimane, ma la dama di Anzio è già stata profondamente delusa da Nicola Vivarelli. Il giovane cavaliere, infatti, dopo aver chiuso definitivamente con Gemma Galgani, ha detto di volersi rimettere in gioco con altre dame.

Valentina Autiero cela un segreto?

Valentina Autiero ha raccontato che Nicola Vivarelli le avrebbe detto di volerla conoscere, finalmente, dandole una possibilità, ma, alla fine, il cavaliere ha rifiutato nuovamente il numero della dama, facendola infuriare. Forse è proprio in seguito a questa delusione che Valentina Autiero ha condiviso una storia misteriosa su Instagram.

“Ho scelto di essere una brava persona. Ho scelto di non offendere, quando potrei. Ho scelto di non umiliare, svelando segreti che conosco. Ho scelto di non ferire colpendo i punti deboli. Il male lo sappiamo fare tutti. Ferire è facile. E’ il bene che bisognerebbe imparare”. Valentina Autiero ha chiuso questo pensiero profondo con una frase sibillina: “Sto ancora aspettando”.

Tutti i dubbi della dama a Uomini e Donne

A cosa si starà riferendo la dama? Forse Valentina Autiero nasconde ancora un segreto che le pesa sul cuore, perchè rappresenta una ferita ancora aperta? Ma di che segreto potrebbe trattarsi e come mai la dama sta ancora aspettando? A giudicare dalla puntata di ieri, sembra che Valentina Autiero abbia definitivamente archiviato il desiderio di una conoscenza con Nicola Vivarelli.

In compenso, è appena arrivato nello studio di Uomini e Donne un giovane corteggiatore di nome Andrea che vuole conoscere proprio Valentina Autiero. La dama ha detto di avere qualche pregiudizio per via dell’età, ma, alla fine, ha deciso di concedersi questa nuova possibilità, forse per riuscire a superare la delusione delle ultime puntate. Come andrà a finire questa nuova frequentazione a Uomini e Donne?