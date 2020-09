Verissimo – Anticipazioni 19 settembre – Gli ospiti

Verissimo ritorna ancora una volta nel sabato pomeriggio di Canale 5 di oggi, 19 settembre 2020. Silvia Toffanin è pronta per guidare un altro appuntamento ricco di rivelazioni ed emozioni. Quali sono gli ospiti?

Le anticipazioni di Verissimo ruotano attorno a Loredana Bertè e al suo imminente compleanno. La rocker spegnerà 70 candeline domani e si prepara a festeggiare per un anno intero. Chi altri troveremo in studio?

Verissimo – Anticipazioni 19 settembre 2020

Non ci sarà solo la Bertè nel salotto della Toffanin. Per la prima volta in tv e alle prese con la sua prima intervista, Tomaso Trussardi ha deciso di raccontarsi a tutto tondo. Non si tratta solo di un imprenditore di chiara fama, erede del famoso brand tessile di famiglia, ma anche del marito di Michelle Hunziker. Ancora una volta, Alessia Marcuzzi incontrerà la padrona di casa per fare alcune precisazioni sulla sua vita privata. Negli ultimi mesi si è discusso molto sulla possibilità che la conduttrice sia stata la causa della rottura fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Il gossip non si spegne e la Marcuzzi ha scelto di rompere il silenzio, dopo aver fatto spallucce per tutta l’estate.

Le anticipazioni di Verissimo ci annunciano anche l’arrivo di Gaia Gozzi. I più giovanissimi sanno bene di chi stiamo parlando: elemento di spicco di X Factor, vincitrice di Amici e fra i più in vista ad Amici Speciali. Da quel momento in poi, per la cantante c’è stata solo una scalata continua in tutte le classifiche musicali. In studio troveremo anche Roby Facchinetti, voce storica dei Pooh. Che cosa vorrà raccontare in questa nuova occasione? Nelle ultime settimane si è parlato a lungo del suo ultimo progetto: Katy per sempre è il titolo che l’artista ha scelto di dare al suo romanzo, ma in arrivo ci sono anche un singolo e un triplo CD.