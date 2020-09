Vittoria Schisano e Marco De Angelis – La Salsa – Ballando 2020 – VIDEO

Vittoria Schisano e Marco De Angelis sono pronti per sfidare la pista di Ballando con le Stelle 2020 e affrontare la prima puntata. La coppia si è divertita molto in queste settimane a creare contenuti social ironici. Saranno all’altezza delle aspettative della giuria?

Vittoria Schisano e Marco De Angelis sfidano gli stereotipi. Lei non ha un passato facile alle spalle e ora può finalmente coronare uno dei suoi sogni. “C’è una vocina dentro di me che dice no, tu non sarai mai una vera donna, non sarai mai accettata dal mondo”, confessa alle telecamere. Propongono una Salsa dorata e spumeggiante.

Vittoria Schisano e Marco De Angelis a Ballando con le Stelle 2020 – La Salsa

Vittoria Schisano e Marco De Angelis vogliono vincere, anche per una sorta di riscatto per tutti i bambini che hanno un grande sogno. Con un vestito dorato e foglie annesse della stessa tinta, Vittoria sfoggia il suo sorriso migliore già ad inizio esibizione. Scatenatissima, divertita, sensuale. Le ha davvero tutte. In sottofondo le note di Dancing Queen degli ABBA. “Non mi hai delusa per niente, molto ironica, molto solare. Le gambe fantastiche”, dice la Smith, “per me c’è tanta roba e sono contentissima di vedere Marco qua. Una bella coppia”. Canino invece è felice che Vittoria sia nel programma soprattutto per il messaggio di attualità che può regalare agli italiani, alla luce dei fatti di cronaca di Caivano.

Il tutto sempre con il sorriso sul volto. I voti: 9 (Zazzaroni), 7 (Canino), 9 (Smith), 7 (Lucarelli), 3 (Mariotto), per un totale di 35 punti. Il punteggio assegnato da Guillermo solleva le critiche di Ivan, che non comprende la sua posizione. Il giudice stilista però rimane ancorato alle sue idee, visti i concorrenti precedenti non può assegnare di più. Non stupisce: Mariotto è conosciuto per abbassare la media di tutti i partecipanti, fatta eccezione per pochissimi elementi. Rivedi su Raiplay il video dell’esibizione di Vittoria Schisano e Marco De Angelis.