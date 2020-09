90 minuti di panchina per Dzeko a Verona: è addio

Ieri durante la prima gara di campionato Verona-Roma, finita 0-0, Edin Dzeko è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti.

Eppure alla Roma mancava proprio il terminale offensivo per concretizzare le occasioni create ma nonostante tutto Fonseca non ha permesso l’ingresso dell’attaccante bosniaco.

La panchina di Dzeko per tutta la gara è l’ulteriore e definitiva conferma che il club giallorosso ha ormai un accordo totale con la Juventus e che si aspetta di perfezionare l’operazione Milik in giallorosso.

Dzeko in panchina, malgrado la necessità della Roma di avere un attaccante che concretizzasse, è conferma che il mercato viene prima di tutto.

Dichiarazioni Fonseca post partita

Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, sbagliando quattro-cinque gol. Se fai gol la partita cambia. Poi nel secondo tempo abbiamo sbagliato molto. Sono state tre settimane difficili. La squadra comunque è stata bene in campo. Dzeko? Per lui è stata una settimana molto difficile. Ho fatto questa scelta per preservarlo. Per la prossima Roma o Juve? Vedremo, in condizioni normali avrebbe giocato. La società è sempre molto presente a Trigoria e sono vicini alla squadra, per noi è importante sentirli così vicini.”