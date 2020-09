Alba Parietti risponde all’ex marito – “Non credo di meritarmelo”

View this post on Instagram

Io non credo di dovere spiegazioni a nessuno, ma oggi mi trovo a commentare mio malgrado , l’ennesimo sputtanamento immotivato da parte di Franco Oppini alla mia persona. Io credo che nel bene e nel male di essere stata una buona madre e aiutato mio figlio sempre. Sono sempre stata al suo fianco e spesso da sola . Sono stata poco ringraziata per questo , ma solo criticata e ingiustamente . Fare la madre e il padre negli anni dell’adolescenza spesso sola non e’ facile. Ma Francesco è molto carino ed educato. I conflitti li hai con chi passa la vita con te non con chi vedi poco e a distanza . Non capisco perché ogni volta trovo Franco inelegantemente a fare commenti negativi su di me. Non credo proprio di meritarmelo e soprattutto se Franco non vuole si parli di me per dare spazio a Francy , sarebbe opportuno che non parlasse affatto sopratutto mancandomi di rispetto come sempre . @barbaracarmelitadurso sa che le ho chiesto durante @livenoneladurso di non parlare mai di @grandefratellotv per lasciare che lui abbia lo spazio che merita. La telefonata mi e’ stata richiesta , ero perplessa ma l’ho fatta perché ero stata più volte citata ed è’ stata simpatica. Sono amareggiata dal fatto che si tenda sempre malamente a sfruttare il mio nome , dicendo che sono io a sfruttare mio figlio addirittura , al quale , mai farei del danno. Perché sciacquare vecchie ruggini il primo giorno sulla pelle di francesco? Non lo capisco non lo capirò mai. Giuro che mi viene da piangere a sentire il mio ex marito che dovrebbe sostenermi , continuare a sputtanarmi ingiustamente, appoggiato da personaggi piccoli e inutili come la Cascella che vivono sparlando del nulla e di ciò che non conoscono. Non mi sembra questo il modo di aiutare @francesco_oppini_82 , vecchia storia e triste purtroppo. Sono amareggiata . Spero Franco almeno si renda conto che non può far pagare a Francesco i vecchi rancori nei miei confronti evidentemente mai sopiti . Ma perché poi mi domando ? Cosa ho fatto? Trovo molto peggio invece invece di parlare della bella figura che Francesco sta facendo , di buttare cattiverie su di me . Mi spiace davvero tantissimo.