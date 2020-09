Albano Carrisi profonda ferita ancora aperta: “Ho aspettato otto anni”

Albano Carrisi è uno dei protagonisti assoluti del gossip ormai da diversi anni e il suo presunto matrimonio con Loredana Lecciso sembra aver scatenato, ancora una volta l’opinione del pubblico.

Nelle ultime settimane infatti, il cantante ha continuato ad essere al centro delle prime pagine proprio per il suo presunto matrimonio con la showgirl confermando così la fine della sua storia d’amore con Romina Power.

Mentre Romina Power si batte per la salvaguardi del mare in Salento, Albano sembra vivere la sua relazione con la Lecciso in tranquillità all’interno della sua tenuta a Cellino San Marco. Il settimanale Io Spio, durante quest’ultima settimana ha riportato a galla il reale motivo per il quale il cantante e Romina hanno divorziato. Di cosa stiamo parlando?

Albano Carrisi profonda ferita

Nonostante il cantante di Cellino San Marco ora sia finalmente felice, porta dentro di sé una ferita ancora pronto ma soprattutto aperta. La scomparsa di sua figlia Ylenia Carrisi, avuta dal suo matrimonio con Romina, ha cambiato completamente il carattere e la vita di Albano.

Il matrimonio tra Albano e Romina infatti, potrebbe essere stato logorato dal tantissimo dolore che entrambi hanno provato dopo la scomparsa di Ylenia. Lo stesso cantante ha spiegato più volte quanto il matrimonio con la Power abbia lasciato una profonda ferita ancora aperta. Il settimanale Io Spio ha così voluto riportare le dichiarazioni rilasciate dallo stesso Albano nei confronti del suo rapporto con la cantante americana.

Il cantante di Cellino San Marco e il suo matrimonio

Albano Carrisi raccontò quanto sia stato difficile superare la scomparsa di sua figlia Ylenia collegandosi alla fine del suo matrimonio: “Ho aspettato otto anni sperando che qualcosa cambiasse. Desideravo che la mia vita tornasse quella di prima”.

Sul loro amore Albano ha così spiegato: “Mi dicevo che l’amore tra noi avrebbe resistito, che la crisi sarebbe passata. E invece quella crisi l’aveva travolta. Mio malgrado, fui costretto ad accettare la realtà”.