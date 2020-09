Anna Ferzetti – La dichiarazione di Pierfrancesco Favino

Anna Ferzetti è la dolce metà di Pierfrancesco Favino: la moglie e l’attore appaiono spesso negli eventi mondani, mano nella mano, sorridenti, felici. I due hanno dato alla luce Greta e Lea e sono uniti dal 2003.

Chi è Anna Ferzetti? Mentre il marito è sempre sotto ai riflettori, grazie al suo lavoro di attore, la moglie è lontana dal mondo del gossip. Si sono conosciuti in modo originale: durante una cena con amici, lui le ha pestato il piede.

Anna Ferzetti e la dedica del marito

Ospite di Domenica In, nella puntata di oggi, Pierfrancesco Favino ha deciso di rilasciare una lunga intervista in cui ha parlato anche della moglie. “Sei talmente bella che ci proverei se non ci avessi già provato in passato”, ha detto l’attore in modo simpatico. Si tratta di una delle poche volte in cui l’attore ha aperto i rubinetti sulla sua dolce metà. In passato però anche lei ha avuto modo di dire la sua alla stampa, andando a ritroso fino a quel primo incontro che ha dato il via al loro amore. “Paziente, amorevole, dolce, sensibile, bello e malinconico”: lo ha definito così il suo PFF, il nomignolo usato dai fan sui social per definire l’artista.

Va però fatta una precisazione: Anna Ferzetti non è la moglie di Favino. I due infatti sono compagni, ma non si sono mai sposati. Anche se in realtà spesso e volentieri si sono presentati come marito e moglie. Ogni tanto, ha rivelato lei in passato, hanno persino parlato di nozze. Se non hanno fatto il grande passo però è perchè evidentemente non lo ritengono essenziale. Senza considerare che sono andati a convivere solo diversi mesi dopo la nascita della primogenita.