Ballando con le Stelle 2020, prima puntata – Vincitore ed eliminato

Ballando con le Stelle 2020 debutta finalmente con la sua prima puntata nel prime-time di Rai 1 del 19 settembre 2020. Tanti i concorrenti che vedremo in pista, pronti a dimostrare quanto appreso durante gli allenamenti.

Chi riuscirà ad aggiudicarsi la vittoria della prima puntata di Ballando con le Stelle 2020? I pronostici puntano tutto su Solenghi, ma non è detta l’ultima parola. Il vincitore della serata è Rosalinda Celentano, in coppia con Tinna Hoffman. Dopo aver temuto lo spareggio, scopriamo che Conticini è finito al primo posto con un bonus di dieci punti e la Isoardi al secondo. Il tutto grazie al voto del pubblico, che ha ribaltato la situazione ancora una volta.

Ballando con le Stelle 2020, prima puntata – Chi passa

Il debutto della nuova edizione inizia con i consueti ringraziamenti della padrona di casa. Impossibile non ricordare anche l’assenza di Samuel Peron, a casa per via della positività al Coronavirus. Come sottolinea la conduttrice, il ballerino però è asintomatico ed è in attesa dell’esito dell’ultimo tampone. Gli opinionisti della serata sono invece Alberto Matano e Roberta Bruzzone, quest’ultima ormai assidua nello show. Si passa poi alle novità: niente più televoto, ma la possibilità di votare senza limiti tramite i tre canali social del programma. Si aggiungono inoltre I Tribuni del popolo: Antonio Razzi, Rossella Erra e Gianni Ippoliti. A loro il compito di fare da portavoce al pubblico da casa.

Il ballerino per una notte della prima puntata di Ballando con le Stelle 2020 è Massimiliano Allegri. Si esibisce in un Tango e come scopriamo durante l’incontro con la padrona di casa, potrebbe avere il ballo nel sangue. In famiglia infatti c’è già chi ha dimostrato di avere delle doti nella danza. I voti della giuria: 10 (Zazzaroni), 10 (Canino), 10 (Smith), 9 (Selvaggia) e 10 (Mariotto), per un totale di 49 punti.

La classifica della giuria e finale

Conticini conquista 42 punti e schizza al primo posto: la giuria lo ha premiato con il punteggio più alto della serata, ma l’ultima parola spetta sempre al pubblico da casa. La classifica dei giudici verrà confermata anche da quella dei telespettatori? Fra i più in vista anche Rosalinda, che è riuscita a sorprendere con la sua coreografia total woman. In fondo alla classifica troviamo invece Catalani, ma non c’è di cui stupirsi.

Matano decide di assegnare il tesoretto alla Celentano, in quanto la sua è stata la performance migliore dell’appuntamento. I Tribuni decidono però di assegnare metà del tesoretto a Ninetto, ovvero 25 punti. La seconda classifica parziale ribalta leggermente la situazione, almeno per quanto riguarda il primo posto in classifica. Rosalinda supera infatti Conticini, mentre Catalani rimane all’ultimo posto.

Tutto è nelle mani del pubblico quindi: la prima puntata di Ballando con le Stelle 2020 regala emozioni fino all’ultimo istante. Come sappiamo, le due coppie che non riceveranno il cono acceso dovranno sfidarsi in uno spareggio che decreterà l’eliminato. A sorpresa, Davoli riesce a superare il turno, anche se considerato fra i peggiori. Stessa sorte anche per Catalani, rimasto all’ultimo posto in entrambe le classifiche. Si sfidano nel secondo ballo Conticini ed Elisa Isoardi. La conduttrice però rivela laverità dopo aver fatto tremare lo studio: grazie ai voti sui social, i due si piazzano al primo e al secondo posto della classifica finale.