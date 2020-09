Borsa di Milano e calciomercato: le uniche fiere dei sogni

I paragoni ci stanno tutti, soprattutto in questo periodo. D’estate, anzi a fine estate, era il periodo della calma, ma con i parametri sballati dell’elemento covid si è in piena contrattazione. Sia sul mercato azionario, sia sullo quello calcistico.

I paralleli tra borsa e calcio

Ebbene sì, la Borsa di Milano è diventata quasi un’anticamera del calciomercato di questi periodi. Molti magari sanno chi ha comprato la squadretta di Serie C, ben in pochi sanno l’andamento degli indici nella giornata di ieri. Una questione di popolarità, il calcio viaggia su parametri mediatici incontrollati, l’economia su una nicchia per pochi, raccontata con un linguaggio che più tecnico non si può. E non a caso, Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport vendono più del Sole 24 Ore, proprio per la facilità di lettura. Chiaro è che per i destini economici è più importante la borsa italiana di Milano rispetto alle trattative calcifere, ma se delle prima abbiamo sempre il timore della disfatta, le secondo sono almeno argomentazioni di svago.

I luoghi di culto

La Borsa di Milano vive la sua genesi ormai a Palazzo Mezzanotte, dopo aver cambiato alcune dislocazioni dal 1800 in poi. Qualcosa di storico e importante, quindi, soprattutto da quando tutte le borse locali si sono trasferite in un unico comparto, ovvero la società Borsa Italiana s.p.a. Cosa contraria è avvenuta per il calcio, dove spesso c’è stato un po’ di nomadismo nelle sedi di mercato, dove ratificare di fatto mesi e mesi di trattative. Che, attenzione, nel mondo del calcio sforano tutto l’anno: ci sono calciatori comprati e annunciati due mesi prima dell’apertura, in barba a tutte le regole. Siamo italiani…

Il calcio in borsa

La borsa di Milano ospita tre squadre di calcio nel suo listino: Roma, Lazio e Juventus. Spesso, proprio per non avere dei crolli, molte notizie negative vengono…edulcorate o tramandate il più tardi possibile. Nelle sconfitte eclatanti, tipo quelle della Juventus in Champion League, le notizie sono immediate e dunque nel giro delle 24 ore il crollo delle azioni è verticale. Ma attenzione anche alle vittorie: queste imprese vengono celebrate anche in Borsa con rialzi abbastanza significati e…doppia gioia anche per gli investitori.

E parlando di borsa, le contrattazioni assumono spesso i toni calcistici e viceversa. Si guarda ormai al bilancio spaccando il millimetro, nel calcio si guarda alla plusvalenza, alla minusvalenza e ad altri mille fattori che prima non passavano nemmeno di striscio. Avete mai sentito parlare di Maradona e di minusvalenza? Il segno dei tempi dove tutto è un gran caos.