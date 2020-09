Calciomercato – Affari e trattative 20 settembre – Milik blocca tutto – Vidal atteso a Milano – Samp quasi fatta per Keita

Il calciomercato non finisce mai di stupire e anche in questa domenica di campionato vanno avanti gli affari e le trattative. Milik chiede una buonuscita al Napoli e al momento blocca il giro di attaccanti, mentre l’Inter oggi spera finalmente di abbracciare Vidal.

Milik-Roma non è ancora fatta e blocca Dzeko

La doppia operazione Milik-Roma e Dzeko-Juventus resta in stand-by. Le visite a cui si è sottoposto il polacco ieri in Svizzera hanno dato esito positivo, col giocatore che ha poi fatto rientro in Italia per sistemare le ultime pendenze in essere col Napoli, club proprietario del suo cartellino. Al centro della discussione fra Milik ed il Napoli ci sono essenzialmente due punti: uno riguarda gli stipendi che il giocatore deve ancora percepire e le “trattenute” riguardanti la multa per l’ammutinamento di novembre. L’altra i diritti d’immagine, tema da sempre caro alla società partenopea: in particolare il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe tirato in ballo alcune pubblicità del ristorante che il giocatore ha in Polonia, anche se su questo punto sembra in dirittura d’arrivo l’accordo.

Difficilmente la risoluzione definitiva arriverà nel fine settimana di campionato. La fumata bianca, comunque attesa, dovrebbe slittare di qualche ora, al massimo di qualche giorno, ed arrivare non prima dell’inizio della prossima settimana. Quella per Milik alla Roma e, conseguentemente, anche quella di Edin Dzeko alla Juventus.

L’Inter attende Vidal

Arturo Vidal all’Inter, ormai ci siamo. Sono in fase di risoluzione gli ultimi dettagli burocratici per l’approdo in nerazzurro del centrocampista cileno ora in forza al Barcellona. Nella giornata di oggi l’ex Juventus potrebbe approdare a Milano per sostenere poi le visite mediche già lunedì. Il giocatore firmerà un biennale, al Barcellona andrà un milione di euro più bonus come indennizzo.

Sampdoria: quasi fatta per Keita

Ancora qualche passaggio burocratico e poi Keita Balde sarà un nuovo giocatore della Samp. L’attaccante di proprietà del Monaco è ad un passo dal vestire blucerchiato. Il giocatore dovrebbe arrivare a Genova nella giornata di lunedì.

Due ufficialità per il Genoa

Doppio arrivo in casa Genoa. Il club rossoblu ha ufficializzato i prestiti di Davide Zappacosta e Marko Pjaca. Questo il comunicato diramato dal club rossoblu: “Il Genoa Cfc comunica di aver rilevato, in prestito da Juventus Fc e Chelsea Fc, le prestazioni sportive dell’attaccante Marko Pjaca (Zagabria, CRO, 06-05-1995) e dell’esterno Davide Zappacosta (Sora, ITA, 11-06-1992)”.