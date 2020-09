Calciomercato Roma – Ufficiale Under è un giocatore del Leicester

By

Calciomercato Roma – Ora è ufficiale Cengiz Under si trasferisce al Leicester in Premier League.

Comunicato Ufficiale – Under al Leicester

“L’AS Roma rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo al Leicester City i diritti alle prestazioni sportive di Cengiz Under. Il calciatore giocherà nel club inglese fino al 30 giugno 2021.L’accordo prevede inoltre il diritto di opzione per l’acquisto a titolo definitivo a partire dalla stagione 2021-2022. Arrivato in giallorosso nell’estate del 2017, il calciatore turco ha collezionato 88 presenze e 17 reti. Il Club augura a Cengiz le migliori fortune nella sua nuova avventura”.

Under si trasferisce al Leicester in prestito oneroso (3 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 24, per un totale di 27 milioni se il Leicester a fine stagione decidesse di riscattare il giocatore.