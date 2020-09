Classifica e oroscopo di lunedì 21 settembre 2020: Cancro è intuitivo, Leone sotto stress

Ecco l’oroscopo di lunedì 21 settembre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. Sta per iniziare una nuova settimana. Quali segni saranno favoriti dalle stelle questo lunedì? Il Cancro avrà intuizioni molto importanti, da non sottovalutare. Il Toro sta risolvendo tutti i suoi problemi, mentre il morale del Leone finirà sotto i piedi. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di domenica 20 settembre e la classifica, segno per segno.

Ariete

Due stelle. Come indica l’oroscopo di lunedì la tua settimana partirà con il piede sbagliato. Nelle prossime ore dovrai affrontare alcune difficoltà: sii prudente! Per questa giornata concentrati sui tuoi problemi e tralascia quelli altrui, senza sentirti egoista.

Toro

Quattro giorni. Piano piano stai risolvendo tutti i tuoi problemi. D’ora in poi dovrai impegnarti per mantenere l’equilibrio che stai ritrovando. Non lasciare più che le difficoltà si accumulino e ti travolgano. Affrontale, quando si presentano.

Gemelli

Quattro giorni. Sei sulla buona strada per superare tutte le difficoltà che ti hanno tormentato finora. In questo periodo tutto sembra procedere liscio come per magia. Rimani comunque concentrato e non farti distrarre da questo momento di fortuna.

Cancro

Cinque stelle. Sarai stracolmo di idee e buone intuizioni e ala fine, se saprai pianificare in anticipo, otterrai un bel successo. Non fare scelte affrettate e focalizzati su ciò che più conta per te. Se ti troverai in difficoltà, chiedi aiuto ai tuoi cari.

Leone

Due stelle. Secondo l’oroscopo di lunedì sarai di pessimo umore a causa della continua pressione a cui sei sottoposto. Cerca di non perdere la pazienza con le persone che ti circondano, altrimenti te ne potresti pentire. Dovresti riposare un po’!

Vergine

Tre stelle. Dovrai affrontare alcuni problemi, che potrebbero diventare più grandi,per colpa di qualcuno che s’intrometterà, ti stresserà ancora di più e ti manderà in confusione. Fidati del tuo intuito! Ti aiuterà a capire le reali motivazioni di chi sostiene di volerti aiutare.

Bilancia

Tre stelle. Ti sentirai molto sotto pressione. Gli impegni saranno tanti e dovrai lavorare velocemente per portare a termine. Pianifica in anticipo, mantieni il sangue freddo e affronta i compiti, una alla volta.

Scorpione

Quattro stelle. Dovresti sfruttare questa giornata per ricaricare le batterie. Negli ultimi tempi hai avuto molti progetti in corso e hai cercato di portarli avanti tutti, nel migliore dei modi. Adesso potrebbe salire un po’ di stanchezza. Stai procedendo a gonfie vele!

Sagittario

Cinque stelle. Secondo l’oroscopo di lunedì sarai ben consapevole della tua forza e delle tue capacità e saprai usarli in modo efficace per raggiungere i tuoi obiettivi. Se ti troverai di fronte a un imprevisto, non ti demoralizzare, ma reagisti con grinta.

Capricorno

Tre stelle. Potresti provare un po’ di stress e sentirti ansioso se penserai alle cose che dovrai fare durante questa giornata. Fermati, respira e concentrati sui tuoi compiti, uno per uno.

Acquario

Due stelle. Dovrai trovare il coraggio di affrontare tutte quelle questioni che hai lasciato aperte a lungo e adesso ti procurano del turbamento. Se non lo farai, continuerai a incappare sempre nelle stesse situazioni e non riuscirai a progredire.

Pesci

Cinque stelle. Questo lunedì potrai realizzare tutto quello che vorrai. Sarai sostenuto da buone stelle e da preziosi alleati, persone che ti amano e vogliono solo ciò che è meglio per te.