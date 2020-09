Cristina D’Avena – Criticata sui social per uno scatto sensuale

Cristina D’Avena ha ricevuto pesanti critiche negli ultimi giorni, per via di uno scatto pubblicato sui social. La regina delle sigle si è mostrata al mare in bikini e qualcuno le ha subito puntato il dito.

Gli haters si sono accaniti sulla foto di Cristina D’Avena e non hanno esitato ad accusarla di aver pubblicato uno scatto ritoccato. “Puffami”, commenta invece uno degli ammiratori più entusiasti. Eppure la cantante ha deciso di rispondere agli attacchi, sempre con il suo noto sorriso.

Cristina D’Avena e la foto dello scandalo

Cristina D’Avena ha accompagnato diverse generazioni di italiani. Le sigle dei cartoni animati cantate con la sua voce sono un cult ancora oggi. “Faccio parte di una generazione bella importante”, dice a Live – Non è la d’Urso. “Ma Cristina, cosa fai? Vuoi lanciarti come femme fatale? Ma no, tu sei la fatina dei bambini, niente foto con te**e in bella vista, quelle lasciale fare alle starlettine dei social”, le scrive una fan. Al commento se ne sono uniti altri che si sono dichiarati d’accordo. “Io la trovo un po’ ridicola”, aggiunge qualcun altro, “oltretutto è palesemente photoshoppata”.

Cristina D’Avena ha deciso di non rispondere alle critiche, ma rivendica il suo diritto di posare come meglio crede. Dopo tutto è una donna e come tutte ha il diritto di mostrarsi con l’outfit che preferisce. Il body shaming però è sempre dietro l’angolo e in questo caso la ‘colpa’ è da attribuire agli addominali della cantante. Troppo lisci, troppo artefatti a detta di molti. Davvero è ricorsa a programmi di fotoritocco? Solo la diretta interessata conosce la risposta a questa domanda, ma è davvero così importante?