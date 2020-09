Fausto Leali discorso sui “negri” | La replica di Enock Balotelli al GF Vip

Fausto Leali ancora una volta all’interno della casa del Grande Fratello Vip diventa protagonista di alcune spiacevoli parole. Durante la scorsa settimana infatti, il cantante era stato al centro del gossip per le sue parole positive nei confronti di Mussolini. Scatenando così l’ira dei telespettatori e dei fan che, non hanno apprezzato le sue affermazioni.

Durante la diretta di Venerdì 18 Settembre, Alfonso Signorini è tornato sul discorso per cercare di fare chiarezza nei confronti delle parole dette da Fausto Leali. Il conduttore ha così voluto spiegare al cantante il perché del suo errore, pregandolo di lasciare la politica fuori dal reality. Proprio per questo però, Fausto si è mostrato recidivo e durante la giornata di ieri ha lanciato una nuova affermazione che ha infuriato sia i telespettatori ma anche lo stesso Enock Balotelli. Cosa è realmente successo?

Fausto Leali e il discorso sui “Negri”

Il cantante sembra non aver capito del tutto il discorso fatto durante la diretta da Alfonso Signorini e durante i giorni scorsi è tornato a lanciare delle affermazioni del tutto inaspettato. Fausto Leali infatti, fa un discorso sui “negri” in merito a Enock Balotelli. Durante un momento di chiacchierata Leali lancia così un’uscita molto infelice affermando: “Nero è il colore, negro è la razza”. Parole che fin da subito hanno indignato gli stessi inquilini che, hanno cercato di spiegargli lo sbaglio appena commesso.

Più volte lo stesso Tommaso Zorzi lo ha pregato di non usare più quella parola brutta fino a quando, a parlare è stato proprio Enock Balotelli fin dal primo momento coinvolto all’interno del discorso. Il calciatore infatti, ha cercato di spiegare perché la parola “negro” non debba essere utilizzata. Soprattutto in televisione e davanti a ragazzi che potrebbero fraintendere o ricevere un messaggio fin dall’inizio sbagliato.

I social nuovamente in rivolta

Nonostante all’interno della casa tutti abbiano cercato di spiegare a Fausto il suo sbaglio e il perché quella parola non vada detta, all’esterno e in particolar modo sui social, si è scatenato l’interno. Su Twitter infatti, i telespettatori e i fan del programma continuano a volere la qualifica immediata del cantante. Lui non sembra riuscire a uscire dalla sua mentalità “retrograda” come l’hanno definita.

video Fausto Leali che utilizza la N-word per Enock che tenta gentilmente di spiegare perché non debba essere utilizzata ma viene zittito da Andrea Zelletta #gfvip “nero è la pelle e ne*ro la razza”. CHE SCHIFO pic.twitter.com/gXarr0qhfC — Lyly (@alycee_) September 19, 2020

Sono tantissimi i twitter che, nelle ultime ore si stanno scagliando contro Fausto Leali e il discorso sui “negri”, confidando nel buon giudizio di Alfonso Signorini. Tutti infatti continuano a ritenere giusta la qualifica di Fusto da parte della produzione del Grande Fratello Vip. Cosa accadrà durante la diretta di Lunedì 21 Settembre?