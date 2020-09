Franco Oppini su Alba Parietti – “Lascialo respirare sto ragazzo” – Domenica Live

Franco Oppini non le manda a dire e ha scelto di esprimere la sua opinione su quanto accaduto nella scorsa puntata del Gf Vip 5. Ospite di Domenica Live, il noto attore ha deciso di parlare dell’ex moglie e di quanto avvenuto in diretta. Soprattutto alla luce dell’ingresso del figlio Francesco Oppini.

Franco Oppini non ha ben visto l’incursione di Alba Parietti in studio: la showgirl ha telefonato in diretta per scontrarsi con Patrizia De Blanck, per via di alcune dichiarazioni al vetriolo lanciate nella sua direzione.

Franco Oppini ‘mette a tacere’ l’ex moglie

Franco Oppini avrebbe preferito che Alba Parietti rimanesse dietro le quinte e lasciasse a Francesco la visibilità che meritava. “Ogni tanto fai più la madre, non devi essere sempre la Parietti”, ha dichiarato, “Ogni tanto cerca di non offuscare tuo figlio, lui ha parlato poco perchè hanno parlato lei e la De Blanck”. Secondo Oppini Senior, quel momento sarebbe dovuto rimanere solo di Francesco. Quest’ultimo tra l’altro è entrato nella Casa sperando che la madre non facesse un’incursione delle sue. Alla fine però le sue speranze sono state spente proprio dalla telefonata della Parietti.

In passato, Alba e l’ex marito hanno già avuto da ridire per via di alcune dichiarazioni dell’attore. Raccontando il loro primo incontro, Franco ha fatto apparire la showgirl come una groupie che lo ha tampinato per tutta la serata. In quel momento invece lui non se la sarebbe filata proprio. Anche se poi alla fine hanno avuto una lunga storia d’amore, culminata con un matrimonio e con la nascita appunto di Francesco. In seguito i due ex si sono chiariti e sono ritornati ad avere i buoni rapporti di sempre. Alba deciderà però di rispondere a Franco, dopo aver scoperto la sua opinione su quanto avvenuto appena qualche giorno fa?