Gemma Galgani di nuovo sola | Anticipazioni Uomini e Donne

Ieri è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e non sono mancati dei colpi di scena. Dopo le varie discussioni tra cavalieri e dame, Tina Cipollari che si scaglia contro Gemma e Armando, i vari corteggiatori in esterna con le troniste, arrivano delle novità.

Infatti sono uscite alcune anticipazioni che noi abbiamo ripreso da IlVicolodelleNews.it e che vi diremo subito. Nel frattempo ricordiamo anche che la tronista Jessica ha scelto improvvisamente il corteggiatore Davide che felicemente è uscito con lei.

Gemma Galgani di nuovo sola

La registrazione è iniziata con uno sfogo immancabile di Gemma dietro le quinte riguardo tutte le varie dinamiche che stanno accadendo durante le puntate. Appena entrata in studio però, quasi non fa in tempo a parlare che subito viene attaccata dall’opinionista Tina Cipollari, che come sempre critica le sue parole e le sue azioni.

Ma gli eventi che riguardano la Galgani non finiscono qua, infatti la sua frequentazione con il cavaliere Paolo sembra non andare bene, tant’è che quest’ultimo afferma di volerla chiudere perché non si trova con la dama. Ma comunque fanno pace e se, da una parte Gemma rimane di nuovo sola, dall’altra parte il cavaliere afferma di essere uscito con un’altra donna di nome Maria con cui è scattato anche un bacio.

Discussioni e dissapori a Uomini e Donne

Continua il triangolo Gianluca, Lucrezia e Armando dove quest’ultimo chiede alla dama di decidere una volta per tutte, ma dal suo canto lei si è mostrata molto insicura e titubante, ma comunque sceglie di ballare con il cavaliere napoletano. È di nuovo al centro delle polemiche Armando che proprio non ce la fa più di discutere dopo tutto questo tempo all’interno del programma.

Mentre Nicola, ex cavaliere di Gemma con cui ancora si battibecca, è uscito con Veronica in settimana, anche se in studio non era presente. Tre ragazze sono scese per conoscerlo ma lui le ha eliminate tutte, non volendo nessun’altra frequentazione. Mentre Camilla ha smesso di vedere Davide Donadei per via delle poche cose che li accomuna, decidendo di ci corteggiare Gianluca De Matteis.

La tronista Sophie Codegoni invece, ha è limitato tutti i corteggiatori scesi per lei, anche Facundo e Ludovico con cui aveva iniziato a fare delle esterne. Quest’ultimo si è stupito della sua scelta chiedendo delle spiegazioni, la ragazza dal suo canto ha spiegato di non aver pensato a nessuno dei due capendo così che sarebbe stato inutile tenerli. La puntata si conclude con una sfilata in cui a vincere è Carlotta, mentre per la dama Gemma vi è il secondo posto.