Gerry Scotti retroscena sull’incidente | Belén Rodriguez ha fatto la “spia”

E’ stata un’estate difficile per Gerry Scotti. Il presentatore più amato di Canale 5, infatti ha avuto un incidente che lo ha costretto a tenere le stampelle per tutto il periodo estivo. Tuttavia, la notizia non è stata data subito da Gerry Scotti, il quale ha rivelato un buffo retroscena sull’incidente che ha avuto al settimanale Mio.

Come ha raccontato lo stesso Gerry Scotti, il presentatore si è rotto un piede a metà luglio. A parte i suoi cari e le persone che vedeva ogni giorno, nessuno aveva saputo di questo incidente. Ma ci ha pensato Belén Rodriguez, con un video attraverso il suo profilo Instagram, a rendere pubblica la cosa, durante una delle registrazioni di Tu si que vales.

Gerry Scotti racconta un retroscena sull’indicente

“Il 15 luglio mi sono rotto un piede a Roma. Si può dire che in questa occasione mi sono fatto da solo una ‘Caduta Libera’! Diciamo che non ho deciso io di rivelare in tarda estate il mio gambone. Il giorno dopo chi mi frequentava già lo sapeva”.

“E’ stata un’idea di Belén Rodriguez che mentre registravamo una puntata di Tu si que vales, mi ha fatto la ripresa con il suo telefonino mettendo un video sul suo Instagram. Avendo lei più follower di tutte le testate giornalistiche italiane messe assieme, l’Italia ne è venuta a conoscenza”.

Belén Rodriguez ha rivelato tutta la verità

Insomma, Belén Rodriguez ha fatto la “spia”, se così si può dire, rivelando all’Italia intera, attraverso il suo profilo Instagram, cosa era successo al conduttore. Gerry Scotti ha rivelato questo retroscena sull’incidente che ha avuto, ma ci ha tenuto anche a tranquillizzare i fan, raccontando di essere in via di guarigione. Infatti, Gerry Scotti ha messo da parte definitivamente le stampelle e riesce a muoversi autonomamente.

“La notizia che posso dare in questi giorni è che finalmente sono tornato a camminare senza stampelle,” ha detto Gerry Scotti, che ormai è tornato su Canale 5, sia a Tu si que vales, sia col game show prima del telegiornale. Gerry Scotti è tra i conduttori e presentatori più amati del nostro piccolo schermo e, da quando è approdato anche a Tu si que vales, ha mostrato lati inediti del suo carattere, come una grande sensibilità.