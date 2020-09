By

Il marino ti Stefania Orlando difende a spada tratta sua moglie dopo l’attacco da parte di Antonella Elia, avuto durante il suo ingresso. La conduttrice entrata all’interno della casa del Grande Fratello Vip durante la diretta di venerdì 18 Settembre, è stata travolta dalle accuse da parte di Antonella nei suoi confronti.

La nuova opinionista che sta affiancando Pupo e Alfonso Signorini durante questa nuova edizione del reality, non si è tirata indietro dall’accusare la conduttrice di aver parlato male di lei. Davanti alla porta rossa della casa infatti, la Elia ha affermato di sapere che, Stefania ha parlato male di lei alle sue spalle. Secondo la showgirl l’invito da parte di Stefania al suo matrimonio è stato fatto esclusivamente per avere i paparazzi durante il loro giorno speciale.

Il marito di Stefania Orlando si scaglia contro Antonella Elia

Durante la diretta Stefania Orlando è rimasta molto stupita dell’accusa che Antonella le ha rivolto prima di entrare nella casa del GF Vip. Dopo anni di amicizia infatti, la conduttrice non si aspettava affatto di ricevere delle accuse così importanti da parte dell’opinionista. A rispondere però in modo pungente ma soprattutto in difesa di Stefania, è proprio suo marito Simone Gianlorenzi.

Mentre all’interno della casa più spiata d’Italia l’atmosfera sempre felice ma soprattutto amichevole, all’esterno il marito di Stefania Orlando ha deciso di scagliarsi contro la Elia. In difesa di sua moglie infatti, Simone ha deciso di dire la sua in merito a tutta la faccenda di venerdì, direttamente su Twitter.

Simone Gianlorenzi e la verità sull’invito

Sembra che Antonella Elia abbia fatto un grandissimo buco nell’acqua durante la sua affermazione nei confronti della Orlando. Proprio per questo infatti, suo marito Simone ha deciso di dare una risposta più completa e soprattutto indirizzata alla stessa opinionista del Grande Fratello Vip.

Cara #antonellaelia ti abbiamo invitata al nostro matrimonio per affetto sincero.Avevate passato una bella vacanza l’anno prima con Stefy e a me divertivi quando mi parlavi di Slash. Se avessimo voluto ospiti VIP solo per le foto sui giornali avremmo potuto invitarne molti altri — Simone Gianlorenzi (@SimoGianlorenzi) September 18, 2020

Sul suo profilo Twitter Gianlorenzi ha così affermato: “Cara #antonellaelia ti abbiamo invitata al nostro matrimonio per affetto sincero. Avevate passato una bella vacanza l’anno prima con Stefy ea me divertivi quando mi parlavi di Slash. Se avessimo voluto ospiti VIP solo per le foto sui giornali avremmo potuto invitarne molti altri”. Sarà terminata così la loro discussione o dobbiamo aspettarci la contro risposta della pungente Antonella Elia?