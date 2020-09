Prendere integratori alimentari può aiutarci a dimagrire più in fretta, a migliorare la memoria e la concentrazione, ad avere più energia. Ma il loro utilizzo va fatto sempre nel modo corretto. Integratori alimentari, ecco tre consigli da tenere sempre a mente.

Gli integratori alimentari

Quello degli integratori alimentari è certamente un mercato in crescita da anni. Sempre più persone si avvalgono dell’aiuto fornito dagli integratori come coadiuvante alla dieta, per migliorare la memoria e la capacità di concentrazione, per rafforzare il sistema immunitario o per avere più energia. Ma l’azione degli integratori è davvero efficace? Molte sono le variabili che determinano la risposta a questa domanda. L’efficacia di un integratore assunto dipende dal nostro stato di salute, dalla dieta, dalla qualità stessa dell’integratore che abbiamo scelto.

Sul mercato esistono ottimi integratori di qualità che fanno ciò che promettono e sono un aiuto per la nostra salute. Certamente però, bisogna avvalersi di questo sostegno al benessere nella maniera più corretta possibile. Integratori alimentari, ecco tre consigli da tenere sempre a mente.

Associarli sempre alla dieta

Il primo consiglio da tenere a mente a riguardo dell’assunzione di integratori alimentari è che questi vanno sempre associati a una dieta sana, bilanciata e variata negli alimenti del menù, ricca di frutta e verdura di stagione e abbinata ad almeno un litro e mezzo di acqua naturale da bere tutti i giorni. Se ad esempio pensiamo di assumere integratori alimentari che ci aiutino a dimagrire, dobbiamo associare la loro assunzione al contesto di una dieta ipocalorica.

Non bisogna assolutamente pensare di sostituire il menù con il solo integratore: questa sarebbe una mossa folle e rovinosa per la nostra salute. Gli integratori alimentari vanno sempre presi insieme alla dieta e non devono mai sostituirla.

Consultare sempre il medico

Ci sono persone che hanno un fabbisogno vitaminico maggiore di altre. Ad esempio le donne in gravidanza, che attraversano un particolare periodo della vita che necessita di nutrienti specifici. Anche gli sportivi hanno sicuramente bisogno di integrazioni. A volte però, quando non si soffrono particolari condizioni, disturbi o patologie, ci si fissa da soli di aver bisogno di un’aggiunta e si tenta un fai da te rovinoso, che non da i risultati sperati, peggiorando lo stato di salute che prima magari era ottimale.

L’assunzione di integratori alimentari va sempre prescritta da un medico, che saprà valutare correttamente indicazioni, necessità, tipo di integrazione, dosaggio e periodo necessario all’integrazione. Non bisogna mai tentare l’iniziativa da soli per cui, se pensate di aver bisogno di questi prodotti, dovete prima consultarvi con il vostro medico di fiducia.

Ma se il vostro stato di salute e buono e non avete esigenze particolari, evitate di prendere integratori alimentari da soli, che non servono, con un fai da te autodeciso controproducente.

Attenzione all’interazione con i farmaci

Il terzo consiglio da tenere sempre a mente in merito all’assunzione di integratori alimentari è che dovete fare attenzione all’interazione con i farmaci. Alcuni integratori alimentari possono infatti interagire con alcuni medicinali per cui è sempre bene chiedere consiglio al medico.