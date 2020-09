Oroscopo Branko – settimana dal 21 al 27 settembre 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come tutte le domeniche, l’oroscopo di Branko per la settimana che va dal 21 al 27 settembre 2020. Sta per cominciare una nuova settimana di settembre. Quali segni saranno baciati dalla fortuna? Chi, al contrario, sarà preso di punta dalle stelle nei prossimi giorni? Per scoprirlo, leggi le previsioni astrologiche dedicate a tutti i segni, tratte dall’oroscopo di Branko per la prossime settimana.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la prossima settimana comincerà in maniera critica. Lunedì dovrai riflettere bene, prima di fare una scelta. Venerdì dovrai cercare di restare con i piedi ben saldi a terra, mentre sabato potrai goderti una giornata all’insegna della vita sociale.

Toro

Lunedì prossimo un ex socio o un ex coniuge spunterà dal nulla: fai attenzione! Mercoledì dovrai fare bene i conti in famiglia, mentre venerdì potrebbe bussare alla tua porta un’occasione dall’estero.

Gemelli

Lunedì sarà un’ottima giornata per i Gemelli in carriera. Mercoledì dovrai fare molta attenzione, perché potrebbero nascere tensioni nella coppia. Sabato sera potrai goderti una bella serata in compagnia di chi ami.

Cancro

Lunedì sarà una giornata all’insegna dell’amore, merito della Luna in buon aspetto. Mercoledì le stelle favoriranno chi è alla ricerca di un nuovo impiego, mentre venerdì se ti sentirai molto stressato, dovresti cercare di prenderti una pausa.

Leone

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana comincerà con un lunedì piuttosto faticoso sul lavoro, a causa di qualche rivale molto agguerrito. Per fortuna martedì arriverà il Sole a darti una bella dose di energia. Venerdì potresti ricevere begli apprezzamenti sul lavoro.

Vergine

Lunedì potrai ottenere buoni risultati professionali grazie a un team vincente. Mercoledì sarai assorbito da questioni legate alla casa e alla famiglia, mentre sabato cresceranno le soddisfazioni. Ti ritroverai a fare un bilancio positivo di questo periodo.

Bilancia

Lunedì prossimo sarà una giornata proficua per chi vorrà portare avanti una trattativa immobiliare. Giovedì potrebbero esserci novità in famiglia, mentre domenica Mercurio lascerà il tuo segno: occhio alle tue finanze!

Scorpione

Mercoledì prossimo dovrai rivedere bene i tuoi conti, mentre giovedì potresti fare un breve viaggio. Domenica Mercurio raggiungerà il tuo segno e darà manforte agli affari e alle tue finanze.

Sagittario

Come anticipa l’oroscopo di Branko la settimana comincerà molto bene: lunedì ritroverai il tuo proverbiale coraggio. Mercoledì avrai anche maggior fiducia nel domani e un’alta autostima, mentre giovedì porterà successi negli affari.

Capricorno

Lunedì potrai allacciare grandi alleanze lavorative, mercoledì dovresti cominciare a pianificare i prossimi mesi. Venerdì potresti ottenere un bel riconoscimento: finalmente stai tornando in pista!

Acquario

Cerca di fare attenzione a non pretendere troppo, lunedì! Mercoledì potresti imbatterti in un bell’incontro, mentre giovedì dovrai cercare di tenere la gelosia sotto controllo, altrimenti soffocherai il partner.

Pesci

Lunedì prossimo potresti ottenere un fondo europeo per un tuo progetto, mercoledì invece dovrai cercare di non essere incostante sul lavoro. Giovedì potresti fare un buon incontro: preparati!