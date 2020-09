Oroscopo di oggi, domenica 20 settembre 2020 – Previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di oggi domenica 20 settembre 2020. La settimana è volata e siamo arrivati già a domenica. Quali ultime sorprese riserveranno gli astri ai segni dello zodiaco? Nervosismo da tenere a bada per l’Ariete, il Toro e l’Acquario. I Gemelli e il Sagittario stanno ritrovando più fiducia nel domani. Lo Scorpione sarà pieno di fascino. Se vuoi scoprire di più, leggi l’oroscopo di oggi, dedicato a tutti i segni zodiacali.

Oroscopo di oggi domenica 20 settembre 2020: segni di fuoco

Ariete: secondo l’oroscopo di oggi sarai un po’ inquieto, per colpa di un problema legato al lavoro o al denaro non ancora risolto. Leone: sarà una domenica piuttosto frenetica. Potresti ritrovarti a fare tutto di corsa e in maniera stressante. Sii prudente! Sagittario: sarai traboccante di ottimismo e buonumore e avrai una gran voglia di metterti in gioco in qualcosa di nuovo.

Oroscopo di oggi domenica 20 settembre 2020: segni di terra

Toro: ti sentirai irritato e infastidito da tutto e tutti. Mantieni la calma ed evita i drammi inutili! Vergine: ti sentirai circondato di affetto e stima. Finalmente il tuo duro lavoro verrà riconosciuto. Capricorno: potresti sentirti impensierito per il tuo futuro. Sentirai la necessità di fare dei piani per i prossimi mesi.

Oroscopo di oggi domenica 20 settembre 2020: segni di aria

Gemelli: sarai un po’ stralunato, ma più ottimista rispetto al passato, Piano piano stai recuperando la forza e la fiducia nel domani. Bilancia: sarai ancora piuttosto confuso e dubbioso circa il futuro. Stringi i denti! È soltanto un momento passeggero. Acquario: avrai i nervi a fior di pelle. Nel corso della giornata potresti saltare per un nonnulla. Fai molta attenzione!

Oroscopo di oggi domenica 20 settembre 2020: segni di acqua

Cancro: ti sentirai più sereno e bendisposto nei confronti degli altri. Se nei giorni scorsi sei stato piuttosto duro con qualcuno, potresti avere dei rimpianti. Scorpione: la Luna sarà nel tuo segno e ti regalerà fascino ed energia. Approfittane per incontrare nuove persone. Pesci: sarà una domenica molto piacevole. È tempo di dedicarsi a nuovi progetti!