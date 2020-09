PAGELLE GENOA CROTONE – Top e Flop della partita

Esordio in campionato per il Genoa e il Crotone, che si affrontano oggi allo stadio Ferraris di Genova per mettere subito in cascina dei punti che potrebbero essere già decisivi.

I Top del Genoa

Destro: Ritorna al Genoa e alla prima occasione utile segna un goal probabilmente liberatorio dopo una carriera costellata da numerosi problemi fisici.

Pjaca e Zappacosta: Prestazione autorevole per i due “nuovi” che bagnano l’esordio con una rete a testa, segno che i problemi fisici di entrambi potrebbero essere solo un lontano ricordo.

I Flop del Genoa

Ghiglione: Non negativa la sua prova ma a volte va in affanno di fronte agli attacchi dei pitagorici.

I Top del Crotone

Riviere: l’ex Cosenza è tra i pochi pericolosi nella gara piuttosto problematica degli squali: dapprima da fuori, e poi il goal in spaccata accorcia le distanze quando la partita era sul 2 a 0.

Molina: Vivace la sua prova, al di la delle difficoltà realizzative dei suoi, è un elemento che non sembra aver subito il “salto” in Serie A.

I Flop del Crotone

Magallan: Sbaglia da subito un intervento che favorisce il primo goal del Genoa, e non appare sicuro neanche nella fase successiva della gara.

Marrone: Anche l’esperto centrale ex Juventus è incappato in una giornata no, sicuramente non favorito dall’atteggiamento difensivo dei suoi.