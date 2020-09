Probabile formazione Crotone – Stroppa riparte dalla B… e da Cigarini

Il Crotone di Stroppa inizia la nuova stagione in trasferta, al Ferraris di Genova, contro il Genoa allenato oggi da Maran. Per i calabresi è un secondo debutto in Serie A dopo le due stagioni vissute in seguito alla prima promozione in massima sere qualche anno fa. I calabresi hanno cambiato davvero molto poco rispetto alla rosa che ha conquistato la promozione vincendo la cadetteria e guadagnando la promozione diretta con il secondo posto. Nonostante questo, i nuovi acquisti del Crotone sono tutti presenti nella lista convocati per la sfida di oggi.

I convocati

Stroppa ha convocato 21 calciatori per la prima partita del nuovo campionato del Crotone. Questa la lista completa:

Portieri: Cordaz, Festa, Crespi

Difensori: Spolli, Golemic, Magallan, Mazzotta, Rispoli, Marrone,

Centrocampisti: Cigarini, Crociata, Molina, Gomelt, Zanellato, Eduardo

Attaccanti: Mustacchio, Dragus, Kargbo, Simy, Messias, Riviere

I ballottaggi di Stroppa

I dubbi di Stroppa riguardano sopratutto la possibilità di dare minutaggio ai giocatori appena arrivati al Crotone. Tre di loro partiranno probabilmente nella formazione titolare: si tratta di Magallan, Rispoli e sopratutto Cigarini, che con la sua esperienza e la sua capacità di orchestrare il gioco farà probabilmente da faro in mezzo al campo. Unico vero ballottaggio è la lotta a due per la maglia da titolare accanto a Simy, in avanti: se la giocano Messias e Riviere, attaccanti entrambi protagonisti lo scorso anno in Serie B,, anche se il francese giocava con la maglia del Cosenza.

Probabile formazione Crotone

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Rispoli, Eduardo, Cigarini, Zanellato, Molina; Messias, Simy.