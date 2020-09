Probabile formazione Parma – Dubbio Karamoh – Gervinho

Inizierà contro il Napoli il campionato del nuovo Parma del neo patron Kyle Krause che ha scelto Fabio Liverani in panchina al posto di D’Aversa. I ducali hanno qualche problema di formazione avendo poche alternative in diverse zone del campo, come in attacco dove Gervinho è in dubbio per una maglia da titolare avendo svolto lavoro differenziato in settimana. Al suo posto è pronto il giovane Karamoh.

I convocati

Portieri: Alastra, Rinaldi, Sepe

Difensori: B. Alves, Balogh, Darmian, Dermaku, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Ricci

Centrocampisti: Brugman, Dezi, Grassi, Hernani Jr, Kasa, Kucka, Simonetti

Attaccanti: Adorante, Cornelius, Inglese, Karamoh, Siligardi, Sprocati

I ballottaggi di Liverani

Il nuovo allenatore non dovrebbe stravolgere lo schieramento tattico iniziale della propria squadra: probabile l’impiego di Kucka sulla trequarti, mentre a centrocampo scelta praticamente obbligata di Grassi assistito da Hernani e Brugman. Davanti oltre al non sicuro impiego di Gervinho l’altro attaccante sarà quasi certamente Inglese.

Probabile formazione Parma

Sepe; Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Pezzella; Grassi, Hernani, Brugman; Kucka; Inglese, Gervinho.