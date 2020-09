Questi segni sono candidati a essere gli “squali” dell’alta finanza

Agire con successo nel mondo finanziario richiede una notevole spregiudicatezza, unita a furbizia, intelligenza, capacità di non farsi fermare dagli ostacoli e di non aver paura di nulla.

Soprattutto, per trafficare con i mercati e con la Borsa bisogna anche essere in grado di prevedere le mosse della concorrenza, anzi, di anticiparle, di prevedere come reagirà il mercato a determinati eventi e di essere molto freddi, molto lucidi e molto lungimiranti.

Non è da tutti. Gli squali della finanza sono persone in grado di andare con la mente nel futuro ma anche di reggere livelli molto elevati di stress: una mossa sbagliata e sfumano milioni. Con ricadute importanti sulle proprie attività e, a cascata, anche sulla vita di centinaia di altre persone.

1)Capricorno

È una delle persone più indicate per portare avanti questo tipo di affari, perché ha freddezza a sufficienza da agire mosso solo dalla sua razionalità, senza essere influenzato dalle emozioni. Inoltre è abbastanza orientato alla professione. È un solitario, tende a dare tutto al lavoro che sceglie di portare a termine, pertanto non ha attorno a sé persone che ne reclamino la presenza in casa. È lucido e spregiudicato. Non teme nulla e nessuno. Anzi, sono spesso gli altri a temere lui e la sua mente fredda.

2)Vergine

È il segno del calcolo e, talvolta, persino dell’opportunismo. Pertanto è perfetto per questo tipo di attività. Freddo, logico, poco emotivo e poco sensibile agli stimoli esterni, ha una mente geniale con cui riesce, talvolta, a leggere nel futuro e a prevedere mosse degli avversari e dei suoi stessi collaboratori, di cui si fida il giusto, cioè molto poco. È molto sospettoso e tende a circondarsi solo di poche persone davvero fidate. A pochi confida piani e segreti. La sua introversione è la chiave del suo successo.

3)Sagittario

Spregiudicato al punto giusto. Il segno, è vero, ha una nobiltà d’animo e un senso della giustizia che mal si conciliano con questo tipo di professione. Però il sagittario ha la rara capacità di saper scindere i due aspetti. A casa è molto dolce, disponibile, gentile e di grandi valori, al lavoro sa essere un perfetto cacciatore di affari, grazie anche al suo fiuto eccezionale e alla sua mente brillante.

4)Ariete

È perfetto nel ruolo di squalo della finanza. È freddo e poco sensibile alle emozioni, pertanto si adatta perfettamente al ruolo. Non si lascia condizionare dal ruolo della famiglia, è aggressivo al punto giusto e non teme nessuno. Anzi, vive di sfide, insegue il successo e riesce, in genere, a raggiungere risultati importanti grazie al suo coraggio e alla sua audacia. Freddo con la concorrenza ma pure con il suo stesso staff, da cui pretende la massima precisione ed efficienza.

5)Leone

Audace, coraggioso e sempre proteso verso il successo. Potrebbe ingannare e stordire la concorrenza con le sue battute e i suoi giochi di parole, riuscendo a sembrare simpatico e persino innocuo. Ma proprio grazie a questi trucchi riesce a ottenere informazioni importanti e ad agire di conseguenza, sottraendo fette di mercato agli avversari e conquistando una posizione di primo piano.