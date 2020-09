Questi segni sono perfetti “principi” del Foro

L’eloquenza è la caratteristica che più occorre per essere perfetti avvocati, principi del Foro, in grado di affascinare un giudice o una corte, portando argomenti interessanti, giocando sulla dialettica e su una buona dose di aggressività.

Non tutti sono adatti a esercitare questo tipo di professione, perché occorre una buona dose di spregiudicatezza ma, soprattutto, la conoscenza delle leggi e la capacità di trovare cavilli e giocare con le parole facendo gli interessi del proprio cliente e, quindi, facendosi un nome nell’ambiente.

Occorre molta preparazione ma, soprattutto, la capacità di sapersi “vendere” come professionisti di successo.

1)Gemelli

È il re della comunicazione, l’eloquio è la ragione principale del suo grande successo, nella professione e anche altrove. Scaltro, brillante, poco sensibile a cause esterne, estremamente impegnato nella professione e poco propenso a dare retta alla famiglia quando ha una causa in corso. Ha a cuore l’interesse del cliente ma, soprattutto, la crescita del suo nome, la sua posizione sociale, pertanto darà il massimo.

2)Ariete

È brillante e non teme niente e nessuno. La chiave che fa di lui un autentico professionista è proprio questa: il gusto della sfida. Ha un gran talento nel parlare. Talvolta il suo aspetto è persino dolce e pacato, eppure quando inizia un’arringa difensiva stupisce per la potenza dei suoi ragionamenti e per i silenzi studiati e misti a momenti di pathos. La sua aggressività gli torna decisamente utile. Deve imparare a tenere sotto controllo i suoi scatti, è vero. Ma in compenso non sa cosa sia l’ansia. Quindi, nel ruolo, è perfetto.

3)Vergine

Tra i segni di terra è quello con l’eloquio più fluido. Questa caratteristica, unita ad una mente estremamente brillante, razionale e fredda, fa di lui l’avvocato ideale. Studia molto, arriva a conoscere ogni virgola della materia oggetto di dibattimento, nessuno riesce a sorprenderlo. È dotato, inoltre, di una notevole capacità di reazione, pertanto riesce sempre a cavarsela, dialetticamente parlando, da qualsiasi impiccio.

4)Sagittario

Il segno, come noto, è brillante, tenace, arguto e non desiste facilmente. Soprattutto, data la sua nobiltà d’animo, ha a cuore le cause riguardanti l’equità sociale, i bisogni dei vulnerabili e delle persone senza voce e senza difesa. Il sagittario diventa il loro megafono, non ha paura di fare l’avvocato di strada, accetta persino di lavorare con patrocinio gratuito in caso di un cliente bisognoso. Sono i casi che nessuno vuole. Il segno sì. E nelle sue mani diventano casi di successo.

5)Scorpione

Passionale e aggressivo, lo scorpione è il tipo di avvocato che prende perfettamente a cuore la causa del suo cliente. Professionale sì, ma con un notevole trasporto. Le sue arringhe sono geniali e molto sentite. Dà il meglio di sé quando si trova a difendere, ad esempio, un coniuge vessato o un dipendente che si è ritrovato senza contributi per omesso versamento del datore di lavoro. Cause sociali, insomma, con un alto coinvolgimento di ideali e valori. In tal caso la sua battaglia diventa quasi senza esclusione di colpi. Il suo obiettivo è vincere e, in genere, ci riesce.