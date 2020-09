Ricetta cozze alla tarantina: ingredienti, preparazione e consigli

By

La Puglia è famosa per il sole, le spiagge, il mare e le orecchiette; ma chi ama questa regione non può non amare anche la cucina pugliese, tra cui anche la ricetta che vi proponiamo oggi, le cozze alla tarantina.

Cozze alla tarantina – Ingredienti

Ingredienti consigliati per 4 persone.

Cozze 1 kg

Polpa di pomodoro 400 g

Aglio 2 spicchi

Peperoncino fresco 1

Vino bianco 50 g

Olio extravergine d’oliva 40 g

Pepe nero q.b.

Sale fino q.b.

Prezzemolo q.b.

Cozze alla tarantina – Preparazione

Per preparare le cozze alla tarantina occupatevi prima di tutto della pulizia dei molluschi. Sciacquate le cozze sotto acqua corrente, dopodiché utilizzando il dorso di un coltellino eliminate tutte le impurità esterne e strappate via la barbetta con un movimento deciso.

Versate in un tegame metà della dose indicata di olio e aggiungete uno spicchio d’aglio sbucciato e intero; lasciatelo imbiondire e versate le cozze. Aggiungete un ciuffo di prezzemolo intero e il vino bianco per sfumare, poi coprite con un coperchio e lasciate schiudere le cozze: ci vorranno circa 4 minuti, non appena si apriranno potrete spegnere il fuoco.

Nel frattempo private il peperoncino dei suoi semi e tritatelo finemente.

Versate in un altro tegame la restante parte d’olio, aggiungete il peperoncino e l’altro spicchio d’aglio schiacciato, lasciate dorare il soffritto a fuoco dolcissimo e mescolando di tanto in tanto.

Poi aggiungete la polpa di pomodoro, condite con una macinata di pepe e un pizzico di sale, stando attenti a non esagerare perché le cozze risulteranno già molto saporite. Lasciate cuocere il sughetto per 5-6 minuti, mescolandolo di tanto in tanto.

Filtrate le cozze raccogliendo il brodo in una ciotolina il brodo, così da versarlo più agevolmente al sughetto. Lasciate cuocere per altri 10 minuti; intanto togliete dalle cozze l’aglio e il prezzemolo e tenetele da parte.

Una volta che il sugo sarà pronto, aggiungete le cozze e mescolate. Poi tritate finemente il prezzemolo e aggiungetelo alle vostre cozze alla tarantina. Attendete ancora 3 minuti, cospargete con una spolverata abbondante di pepe nero ancora se preferite, mescolate un’ultima volta e servite le cozze alla tarantina.

Cozze alla tarantina – Consigli utili

Si consiglia di consumare le cozze alla tarantina al momento. Accompagnate questa preparazione con del pane tostato, oppure conditeci la pasta, il risultato sarà formidabile.