Tragedia ad Avezzano, uomo accoltella la moglie e si getta dal quinto piano

Una lite che è terminata in dramma, ma che poteva aver risvolti ancora peggiori: ad Avezzano, in provincia di L’Aquila un medico di 70 anni, Vittorio Emi, ha aggredito la moglie 63enne Paola Lombardo, candidata per le comunali con un coltello prima di gettarsi nel vuoto, togliendosi la vita.

Cronaca

Non si conoscono ancora i dettagli della vicenda, la signora è stata ricoverata e dopo un’operazione, è tutt’ora in gravi condizioni nel reparto di rianimazione del nosocomio marsicano, operazione resa necessaria dopo le coltellate, almeno tre, ricevute dal consorte prima che quest’ultimo decidesse di togliersi la vita, lanciandosi dal quinto piano.

La Lombardo, proprietaria di una profumeria del luogo, si è candidata alle elezioni comunali con le votazioni in corso nella giornata di oggi e domani sotto l’egida di Avezzano Libera, a sostegno del candidato sindaco Giovanni Di Pangrazio, con tanto di slogan: “Sono Paola Lombardo mi presento come candidata con l’intento deliberato di fare politica, ma con il semplice titolo di cittadina avezzanese attiva nel commercio da molti anni. Non ho trascorsi nella politica, avendo dedicato tutta la mia vita alla famiglia e al mio lavoro, che tuttora svolgo con passione ed energia e che mi ha insegnato a conoscere le persone e a capirne i desideri e le esigenze”.

La tragedia ha scosso non poco la comunità di Avezzano, comune di 40mila abitanti, il secondo per popolazione nell’Abruzzo, visto che i coniugi erano molto conosciuti e ben voluti