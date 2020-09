Da tempo sono iniziati i casting Amici di Maria De Filippi alla ricerca di talenti validi che possano prendere i banchi della scuola targata Mediaset. In tutti questi anni abbiamo visto uscire dal programma artisti che sono riusciti ad arrivare molto lontano grazie all’insegnamenti avuti all’interno del talent.

Fino ad ora ci sono stati molti dubbi riguardo la data della messa in onda e i vari professori, visto le poche conferme e notizie che sono trapelate. Continuano ad arrivare voci riguardo chi potremmo vedere all’interno della scuola e se ci sarà la possibilità di partecipare come spettatore.

Amici possibili professori

Innanzitutto sappiamo che la messa in onda e quindi l’inizio del programma sarà a fine ottobre, inizio novembre e come già abbiamo visto gli unici professori confermati sono Alessandra Celentano per la categoria ballo e Rudy Zerbi per la categoria canto.

Il pubblico, da quanto sembra, sarà presente ovviamente rispettando tutte le precauzioni dovute al virus Covid-19. Sembrerebbe però, che la stessa conduttrice abbia chiesto, per l’ennesima volta, a Giorgia di ricoprire il ruolo di professoressa, ma non ha accettato. I nomi più parlati in questo momento sembrerebbero essere Arisa, che non parteciperà ad X-Factor e Marco Mengoni, ma è ancora tutto da confermare.