Axerve Easy POS: recensioni e costi di attivazione

Per i pagamenti ormai servono sempre più elementi smart. Ovvero, servono elementi veloci che possono farci compiere le nostre operazioni in poco tempo, non possiamo più permetterci code chilometriche o file interminabili. Gli impegni si accavallano, il tempo stringe e le esigenze familiari impongono, si capisce già da qui che c’è bisogno di velocità su tutto. Ma la velocità deve esser accompagnata anche dalla qualità, altrimenti è come andare su un Ferrari senza ruote. Dobbiamo dunque viaggiare comodi, sicuri e con tutti i confort anche quando facciamo delle operazioni economiche on line, e proprio per questo ci affidiamo da Averxe Easy Pos, la soluzione ideale per tutte le esigenze.

Migliora la vita

È sensazione collettiva, ma tutti quelli che utilizzano Averxe Easy Pos, non ne escono più, ne rimangono affascinati. E non per un semplice potere che ammalia, bensì per la capacità di ottenere sempre servizi di ottima qualità con il massimo della trasparenza. Averxe Easy Pos è la soluzione per tutti, in particolare per quei commercianti che, giorno dopo giorno, devono “combattere” anche con un sistema che se ne inventa una al giorno. Ne abbiamo sentito qualcuno, che ci ha rilevato l’esperienza con Averxe Easy Pos.

Qualità e facilità

Averxe Easy Pos è ideale per le attività ad ampio respiro ma anche per i piccoli commercianti. Abbiamo così alternato le nostre interviste, cercando di capire i punti di forza di questo utilissimo strumento telematico che ha semplificato così la vita a molti. Partiamo da Fabio, imprenditore di 45 anni che ha una serie di negozi informatici nel centro di una piccola città. Ha una clientela varia e sempre più giovane: «Soprattutto per i pagamenti – afferma – avevo bisogno di uno strumento di qualità. Precedentemente, sia con la cassa che con altri pos ho avuto qualche problema oggettivo, cosa che per me è assolutamente inconcepibile. Lavoro con la tecnologia e so benissimo che questa, soprattutto al 2020, deve essere di alta qualità. Era impensabile dover fare uno scontrino per venti volte. Poi, un amico mi ha suggerito Averxe Easy Pos e sono stato subito “rapito” dall’efficienza di questo strumento. Lo sanno utilizzare tutti i miei commessi, e anche io riesco ad utilizzarlo con buona facilità. È comodo e pratico, mi risolve parecchi guai ogni giorno. Lo consiglio vivamente».

Non solo nelle città viene utilizzato, ma anche nei piccoli paesini. C’è chi come Luigi, 37 anni, ha una piccola pizzeria in un centro storico diroccato. Qui, magari avrà dei benefit ma ha anche qualcosa da risolvere, e con Averxe Easy Pos sembra andare d’amore e d’accordo: «Non nascondo che, soprattutto dopo questo periodo di crisi, faccio fatica a far quadrare i conti. In un paesino di poche anime, più che altro rimango aperto per una sorta di affetto al luogo e perché qui ci sono cresciuto e ricordo le piazze piene. Ora non è così, tranne il sabato e la domenica. Molte coppie pagano ancora in contanti, addirittura qualcuno fa il cambio merci. Poi ci sono molti giovani e questi pagano telematicamente: fortunatamente che ho con me Averxe Easy Pos, anche perché il primo bancomat è a sei chilometri quindi nemmeno posso richiedere i contanti a tutti i costi».

Costi di attivazione

I costi per Averxe Easy Pos sono minimi. Con la modica cifra di 16 euro viene attivato, con un canone che varia in base agli incassi che facciamo. Costa 15 euro al mese più Iva per un transato sino a 10.000 euro, 20 euro più Iva per la fascia dai 10 ai 30 mila euro, mentre oltre i 30.000 € di transato si aggiunge un costo di commissione dell’1% per l’importo eccedente questa da sommare al canone mensile di 20 euro + IVA.