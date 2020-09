Calciomercato Genoa – nella prima gara stagionale contro il Crotone la squadra rossoblù ha impressionato, e non poco. I nuovi arrivati hanno creato subito una forte alchimia dimostrando di poter formare un gruppo capace di togliersi grandi soddisfazioni dopo anni molto difficili.

Il lavoro del nuovo ds Faggaino però non è ancora finito: in programma ci sono altri colpi importanti che potrebbero alzare la qualità della rosa a disposizione di Maran e aumentare la pericolosità di una squadra che, al momento, è già forte. Ecco allora che il Genoa sta seriamente pensando di cogliere due occasioni sul mercato: Mario Balotelli e Luca Pellegrini.

Mino Raiola, procuratore di entrambi, oggi incontrerà Enrico Preziosi per parlare del possibile approdo in prestito al Genoa del terzino della Juventus, che Maran ha avuto l’anno scorso al Cagliari. Secondo il Corriere della Sera nella chiacchierata metterà sul tavolo anche la possibilità di prendere l’altro suo assistito,Mario Balotelli, attualmente senza squadra dopo l’addio al Brescia.

Un incastro di mercato che potrebbe portare sicuramente molti benefici alla squadra rossoblù che cercano un terzino giovane ma con esperienza in Serie A e un attaccante, data la presenza in rosa dl solo Destro (come vera prima punta). Mario a 30 anni sta ancora bene e nonostante l’ultima sfortunata stagione al Brescia può ancora essere decisivo in Serie A.

L’ipotesi Genoa a lui piace molto: qui, infatti, ritroverebbe ex compagni di squadra e di Nazionale e un’ambiente tranquillo dove non sarà lui il solo protagonista e uomo decisivo, come accaduto a Brescia. Il ds Faggiano valuta l’offerta di Raiola, ma restano sempre aperte le piste Sanabria e Pavoletti.