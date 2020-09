Calciomercato Sampdoria – Ferrero di fatto ha annunciato poco fa l’ingaggio di Keita Balde. Il giocatore del Monaco dovrebbe diventare a breve un nuovo calciatore della Sampdoria e mettersi a disposizione di Claudio Ranieri. Il presidente è stato intervistato poco fa da Sky Sport al termine di un vertice di mercato che ha visto protagonisti anche il ds Osti e il procuratore Federico Pastorello.

Calciomercato Sampdoria, Ferrero: “Keita è un nostro giocatore” e annuncia le visite

Queste le parole di Ferrero sull’arrivo dell’attaccante: “Considero Keita Balde un giocatore della Sampdoria, nei prossimi giorni farà le visite mediche”. Di fatto archiviata, quindi, la trattativa che porterà l’ex Lazio e Inter a vestire la maglia blucerchiata. Un ritorno in Italia per il calciatore che era stato portato nel nostro paese dalla squadra biancoceleste. Ferrero ha anche confermato l’esistenza della trattativa per Antonio Candreva. “Ci stiamo lavorando” ha detto a tal proposito ai microfoni di Sky. Alcuni osservatori considerano la cessione di Candreva basilare per l’Inter per l’acquisto di Darmian dal Parma.

Per Candreva, però, c’è la concorrenza di Fiorentina e Genoa. Con le cessioni di Murru e Murillo sembra essersi sbloccato finalmente il calciomercato in entrata della Sampdoria. Unica situazione delicata ancora in bilico quella di Gaston Ramirez, giocatore apparentemente insostituibile e che non ha reale mercato, almeno non alle quote che la Samp vorrebbe incassare, nonostante l’interesse di diversi club e il contratto in scadenza. Il pericolo è quello di perderlo a poche ore dalla chiusura del mercato, senza poterlo sostituire adeguatamente.