Calciomercato Spezia – Si avvicina e di molto la definizione dell’arrivo di tre giocatori allo Spezia. Il club ligure attende il debutto in campionato della prossima settimana, e prova ad arrivare ai propri nastri di partenza con la miglior formazione possibile. Lavoro non facile per Meluso che è partito in netto ritardo rispetto alle concorrenti. La promozione è infatti arrivata ad Agosto inoltrato e il club ha dato l’addio al vecchio responsabile dell’area tecnica Angelozzi. In ogni caso, stanno per arrivare tre rinforzi.

Calciomercato Spezia – Vicino l’arrivo di tre giocatori in prestito

Secondo quanto si apprende dal portale gianlucadimarzio.com, lo Spezia ha chiuso per il prestito di Lucien Agoumé, centrocampista classe 2002 in prestito dall’Inter, a lungo rincorso durante questa sessione di mercato dalla società ligure. Il giocatore dovrebbe avere la possibilità di trovare spazio con la maglia dello Spezia e mettersi in mostra in Serie A. Stesso discorso per Tommaso Pobega (nella foto, ndr): il centrocampista di proprietà del Milan è stato protagonista lo scorso anno in Serie B con la maglia del Pordenone e ha poi firmato il rinnovo con la squadra rossonera. Pioli lo aveva bloccato ma l’arrivo di Tonali a centrocampo ne blocca di fatto ogni possibilità di crescita a Milano. Per questo il giocatore potrebbe fare la sua prima esperienza in Serie A proprio con lo Spezia.

Il terzo giocatore in arrivo è il difensore Koffi Djidji dal Torino: classe 1992, apporterà fisicità ed esperienza al reparto difensivo che è quello che dovrebbe vedere meno novità sul fronte dei titolari rispetto allo scorso anno. I tre calciatori, si legge sul sito del giornalista Sky, saranno tutti e tre domani nel capoluogo ligure. Sempre in stallo la trattativa per l’arrivo dal Bologna di Federico Santander: si tratta della prima punta individuata come obiettivo dall’area tecnica. Italiano potrebbe dover attendere ancora per avere un altro attaccante centrale a disposizione.