Come si configura Alerxe Easy Pay? Ecco la guida

Avere tra le mani uno strumento tecnologico ci fa sentire spesso evoluti e al passo con i tempi moderni. Soprattutto se abbiamo una certa età, abbiamo preferito di gran lunga l’analogico e non siamo dei “nativi digitali” (ovvero quei ragazzini già cresciuti e immersi in mezzo alla tecnologia), ogni cosa nuova ci fa sentire prima straniti e poi quasi anche al limite dell’onnipotenza. Così, anche i commercianti hanno vissuto tutto questo quando hanno avuto nelle proprie mani il loro Averxe Easy Pos, la soluzione ideale e tecnologizzata per vivere al meglio i pagamenti e le transazioni economiche con assoluta tranquillità. Alcuni passaggi utili e necessari comunque servono per poter utilizzare questo strumento al meglio.

Soluzioni per tutti

Già sul sito stesso si capisce quale potrebbe essere il miglior utilizzo. In particolare, ci sono alcune sezioni che indirizzano al meglio, partendo dalla richiesta dell’Averxe Easy Pos, se siamo dunque dei liberi professionisti o si rappresenta una ditta individuale, se abbiamo un bed & breakfast oppure se siamo un tipo di società secondo le normative dello Stato Italiano. Partendo dal primo caso, in ordine, per effettuare la prima richiesta, tramite l’apposito modulo on line, dobbiamo avere a portata di mano elementi fondamentali come la visura camerale o il certificato di iscrizione all’albo. Per i liberi professionisti, invece, è richiesta il numero della propria partita Iva, mentre per gli studi associati è richiesto lo statuto dello studio. Dunque, per ogni categoria ci sono alcuni accorgimenti da effettuare.

Ricordiamo, come lo Stato Italiano offre il credito d’imposta proprio sul Pos al 30% del canone, un bonus pos dunque nella legge di bilancio 2020, che va scontato inserendolo nel modello F24, che permette così di avere almeno qualche alleggerimento nelle dichiarazioni dei redditi.

Cosa succede dopo essersi registrati

La registrazione deve completata, quindi, passo dopo passo, facendo attenzione a inserire tutti i dati con minuzia di particolari, senza tralasciarne qualcuno e in seguito avremmo la conferma via mail che tutto è andato per il meglio. Dopo aver, quindi, svolto questa procedura di registrazione, si avrà entro pochi giorni con un corriere il Pos a casa nostra oppure arriverà nella nostra sede lavorativa: attenzione, se abbiamo una società potrebbero servire altri tipi di documenti, dunque non bisogna lasciarsi scoraggiare in quanto tutto questo serve solo per una maggiore trasparenza e qualità del servizio.

Insieme al Pos, quindi abbiamo anche un nostro profilo e per l’applicazione GestPay, con username e password personali. Inserendo ciò e procedendo con le varie abilitazioni, possiamo così renderlo funzionare. Dobbiamo così accendere il nostro Averxe Easy Pos, attivarlo e far poi pagare i clienti utilizzando questa metodologia: a fine transazione uno scontrino cartaceo confermerà il buon esito della trattativa economica.

Configurazione facile

La configurazione non dovrebbe dare grossi problemi ma nel caso della modalità premium può essere necessaria l’installazione oppure l’assistenza a distanza da parte di un tecnico qualificato. Nulla di grave, nessun problema insormontabile o errore irreversibile, in quanto possiamo tranquillamente resettare e ripartire daccapo con le istruzioni.

Ideale per tutti

Averxe Easy Pos cresce nel consenso proprio perché è la soluzione adatta a ogni tipo di esigenza e semplifica la vita a quanti hanno un’attività commerciale medio-piccolo e vogliono comunque avere conti in regola e massima trasparenza verso la loro clientela. Sono aumentate le capacità e la fiducia anche dei piccoli esercenti così come delle piccole botteghe che, grazie a questo strumento rivoluzionario, possono così competere senza né sentire il digital divide, e senza patire confronto con i grandi colossi che magari avranno tutto, ma non hanno mai l’amore per la tradizione e la genuinità dei prodotti.