Diawara nella lista sbagliata: la Roma perderà a tavolino contro l’Hellas Verona

Un errore incredibile sulla posizione di Diawara nella lista della registrazione dei giocatori consegnata prima di Hellas Verona-Roma costerà ai giallorossi la sconfitta a tavolino. La notizia è stata diffusa poco fa da La Gazzetta dello Sport e ha del clamoroso: il centrocampista guineiano è stato inserito nel posto sbagliato nella lista dei giocatori registrati ad inizio campionato presso la Lega di Serie A: l’errore comporta la sconfitta a tavolino.

Spieghiamo meglio: Amadou Diawara è stato inserito dalla Roma nella lista dei così detti “Under 22”, ovvero tra quei giocatori che non occupano slot tra i 25 registrabili per la rosa della squadra. Un errore grave, perché il ragazzo ha compiuto i 23 anni nel corso della passata stagione e avrebbe dovuto essere spostato prima della prima gara di campionato proprio in quegli slot – ne sono 17 – che vengono occupati dai giocatori al di sopra dei 23 anni non cresciuti in vivaio del club o in altri vivai di club italiani. La conseguenza dal punto di vista dell’omologazione del risultato è la sconfitta a tavolino: alla Roma sarà assegnato uno 0-3 a proprio sfavore così come accadde nel 2016 al Sassuolo che commise un errore simile con Ragusa.

Proprio La Gazzetta dello Sport, però, sostiene che la Roma farà ricorso e che la tesi difensiva giallorossa potrebbe portare a buon esito: questo perché la Roma ha registrato soli 13 giocatori nella lista “over 23” e ha quattro slot liberi e utilizzabili. La cosa proverebbe la svista, la distrazione della dirigenza giallorossa, ed eliminerebbe la malafede dall’errore. Ovviamente sarà la giustizia sportiva a fare il proprio corso e a decidere se una tesi del genere possa essere accolta per annullare la sanzione. Che però, nel frattempo, arriverà.