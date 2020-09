Elisabetta Gregoraci lavoro rubato

Elisabetta Gregoraci sembra aver rubato il lavoro a Francesca Cipriani e a confessarlo è proprio la showgirl a Rtl 102.5 La Cipriani infatti, ha deciso di intervenire durante il digital space di Viaradio condotto da Francesco Fredella con una chiamata inattesa.

La showgirl ha così voluto dire la sua sul Grande Fratello Vip ma soprattutto su quello che realmente pensa di una delle tante concorrenti all’interno del reality. Elisabetta Gregoraci a detta della Cipriani avrebbe così rubato il suo lavoro all’ultimo minuto, creando tra le due molti attriti ma soprattutto discussioni. Cosa è realmente accaduto?

Elisabetta Gregoraci ha rubato il lavoro

La presentatrice di Made in sud ex moglie di Flavio Briatore, è entrata durante la diretta di Venerdì 18 Settembre all’interno del Grande Fratello Vip. La sua avventura è infatti iniziata qualche giorno dopo rispetto alla prima data ufficiale, lasciando molto preoccupati i fan che, non l’hanno vista arrivare durante la prima puntata.

Elisabetta Gregoraci ha così stravolto la sua vita mettendosi in gioco e decidendo di partecipare al GF Vip, stando così lontano da suo figlio. Nonostante sia dentro la casa più spiata d’Italia solo da pochi giorni, Elisabetta sembra aver rubato il lavoro a Francesca Cipriani che, ha deciso di intervenire in modo brusco nei suoi confronti. Francesca infatti, a RTL 102.5 durante il programma radiofonico di Francesco Fredella ha voluto confessare una piccola delusione avuta nei confronti di Elisabetta Gregoraci. Cosa è realmente successo?

Francesca Cipriani contro la showgirl

La Cipriani a Rtl 102.5 ha così affermato che: “Il Grande Fratello Vip di quest’anno? Un mosciume totale! Tolta la Contessa Patrizia De Blanck, che dovrebbe però dire qualche parolaccia in meno, non tifo per nessuno. Poi c’è anche una concorrente che qualche anno fa mi ha rubato il lavoro”.

In merito al suo lavoro infatti, Francesca Cipriani ha accusato Elisabetta Gregoraci spiegando che: “Io ero stata scelta come conduttrice di Made in sud nel 2012, ero a Roma pronta, contratto pronto, mi stavano già scrivendo i testi quando improvvisamente mi hanno chiamato per dirmi che al mio posto avevano poi scelto Elisabetta Gregoraci. Lavorativamente parlando è stata la delusione più grande della mia vita! In amore nulla! Ho un rapporto simbiotico con la mia mascherina, non ho potuto baciare nessuno!”.