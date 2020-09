Film Stasera in Tv – Last Vegas – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Last Vegas. Produzione statunitense del 2013 per la regia di Jon Turteltaub con Robert De Niro, Morgan Freeman, Michael Douglas, Mary Steenburgen nei ruoli principali. La commedia mette insieme i 4 premi Oscar Robert De Niro, Michael Douglas, Morgan Freeman e Kevin Kline per un addio al celibato esilarante. “Last Vegas” è una commedia corale che segue le vicende di quattro amici che decidono di organizzare una festa di addio al celibato a Las Vegas per l’unico fra loro che ancora non si è sposato.

Last Vegas – Trama

Quattro amici per la pelle, Billy, Paddy, Sam e Archie, crescono nell’America di fine anni ’50. Insieme costituiscono un gruppo, i Flatbush Four, in cui identificarsi e vivere la loro età di ragazzini spensierati che si fotografano in formato tessera e fanno forza comune contro i bulli della zona. Quasi sessant’anni dopo, con la vita che li ha un po’ divisi ognuno in città diverse , i quattro decidono di ritrovarsi a Las Vegas per celebrare l’addio al celibato di Billy, settantenne con fidanzata disinibita e proprietario di una villa nella lussuosa Malibù.

Last Vegas – Trailer Video

Last Vegas – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Last Vegas

Genere: Commedia

Durata: 1h 45m

Anno: 2013

Paese: USA

Regia: Jon Turteltaub

Cast: Robert De Niro, Morgan Freeman, Michael Douglas, Mary Steenburgen

Last Vegas – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Mediaset 20 (canale 20 del digitale terrestre) alle ore 21.04 di oggi lunedì 21 Settembre 2020. La programmazione di Mediaset 20 lo prevede al termine dell’episodio quotidiano di The BIg Bang Theory.