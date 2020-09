Giorgio Manetti stronca Gemma fuori Uomini e Donne:” Non fa prigionieri”

La conosciamo tutti la storia d’amore tumultuosa tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti nel lontano 2015. È stata davvero al centro di molte polemiche, ma anche di tanti pianti da parte della dama, anche se ai tempi è stata lei a lasciarlo non riuscendo più a sopportare certe dinamiche.

Nonostante questo, ha sperato per tanto tempo un loro riavvicinamento, ma nulla è accaduto di davvero importante dopo la loro rottura. La Galgani ha superato ormai la storia con Giorgio, che però ha espresso il suo pensiero verso di lei e il suo lifting.

Giorgio Manetti stronca Gemma

Ora l’ex cavaliere ha una compagna con cui si trova davvero bene, mentre nell’ambito lavorativo si è lanciato nel cinema con un film intitolato A killer for a friend, un cortometraggio interpretato da lui stesso e un suo amico. Intervistato dal settimanale Nuovo Tv svela anche, i suoi pensieri riguardo la sua ex Gemma Galgani, non molto positivi nonostante la loro storia.

Dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, ma soprattutto la sua storica frequentazione con la dama è diventato davvero famoso e questo non sempre può essere una cosa positiva, visto i tanti pregiudizi che la gente ha verso di lui. Ma Giorgio non ha paura della fama e continua determinato con il suo lavoro:” Ci sarà sempre chi pensa che sono bravo solo a fare ‘il piacione’, ma credo di meritare una possibilità”

Ex tronista senza freni sulla Galgani

Verso la sua ex Gemma però, rivolge uno messaggio duro. Manetti proprio non concepisce la figura della dama dentro il programma Uomini e Donne dopo dieci anni, affermando di non credere alla sua versione, cioè quella di cercare l’amore. Parla così:” Continua a dire di cercare l’amore a 70 anni e poi… ‘avanti il prossimo!’. Alla sua età si cerca un rapporto profondo, l’amore si sogna a 15 anni…”.

Per non parlare del suo pensiero riguardo il lifting, in quanto per lui vuole soltanto farsi piacere dal pubblico a casa, dalle “casalinghe” ma poi si comporta da diva, implicitamente ha confessato di trovarla poco vera. Per concludere confessa ciò che pensa della dama:” Gemma è una domatrice: maschi e femmine, lei non fa prigionieri. Ma sta sfruttando troppo questa cosa. Le chiedo: “Dopo 11 anni che cosa ti aggiunge restar ancora su quella sedia?”. Insomma, parole che punzecchiano la Galgani, forse dovremmo aspettarci una risposta?