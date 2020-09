Gli uomini più cinici dello Zodiaco: sei tra questi?

Di certo non tutti gli uomini sono uguali, alcuni sono forti, altri, sensibili ed altri decisamente cinici e manipolatori. Il segno zodiacale può dare più di un indizio per comprendere bene quali uomini hanno un’indole cinica e astuta.

Leone

Di natura fortemente orgogliosa e sprezzante, i nati sotto il segno del Leone tra le proprie caratterstiche presentano un certo cinismo, sopratutto quando si tratta di affari relativi al tornaconto personale, ma anche in ambito privato lo spirito è fortemente competitivo e il raggiungimento degli obiettivi è una priorità assoluta.

Capricorno

Molto concreti anche i nati sotto il Capricorno: la natura cinica è evidenziata da un attaccamento ai soldi e ai beni materiali prima che per i sentimenti veri e propri. Profili portati all’affare economico vantaggioso, agendo spesso in anticipo su ogni decisione, che sia di natura economica o meno.

Vergine

Decisamente cinici, anche se in maniera probabilmente meno evidente rispetto ai segni già citati, i nati sotto il segno della Vergine, notoriamente perfezionista e maniacale anche per quanto riguarda il sesso opposto. Può esserci una tendenza al vittimismo ma è solo apparente: generalmente è un modo per raggiungere i propri obiettivi, di qualsiasi tipo.

Scorpione

Probabilmente il segno più “temuto” per quanto riguarda il sesso maschile: i nati sotto questo “turbolento” segno rappresentano secondo molti: cinici al massimo sopratutto in ambito professionale e lavorativo, puntano sempre al massimo atteponendo la soddisfazione personale a tutto il resto, che faccia parte della vita privata o altro.

Ecco perchè è considerato un segno decisamente problematico se non lo si comprende a fondo e se non si accetta di “scendere a patti” con loro.