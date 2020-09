Gravina sulla riapertura degli stadi – Mille tifosi, finalmente negli stadi italiani torna un po’ di gente pronta a tifare e sostenere la propria squadra del cuore. Nel week-end è infatti iniziata una riapertura parziale degli stadi italiani. A parlare dell’importante passo in avanti fatto in previsione di una riapertura totale degli impianti è stato il presidente della FIGC, Gabriele Gravina.

“Aver ammesso mille spettatori è un segnale importante, anche se sono davvero pochi”: è questo il commento di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, sul ritorno dei tifosi allo stadio. “La gradualità deve essere proporzionale, il rispetto del distanziamento sociale darebbe l’esatta sensazione dell’occupazione dello spazio negli stadi” ha proseguito, nell’intervento fatto a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1.

“L’Italia ha bisogno di tornare alla normalità, in tutti i settori, senza perdere di vista la sicurezza. Ha bisogno di vivere emozioni e passioni. Ora serve estendere le misure alla Serie B, alla C e ai dilettanti. Il ministro Spadafora ha garantito sulla parità di trattamento e sono fiducioso, anche perché sarebbe una contraddizione inspiegabile. Mi auguro che ci sia una riflessione profonda sul tema. I tifosi sono l’anima del calcio e deve essere recuperata. Il sistema ha dimostrato grande responsabilità, superando lo scetticismo diffuso di chi non voleva far ripartire lo scorso campionato”.