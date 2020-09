Guillermo Mariotto si difende – Il voto alla lingua di Scardina – Ballando 2020

Guillermo Mariotto si è attirato uno stuolo di polemiche già nella prima puntata di Ballando con le Stelle 2020. Il giudice più severo dello studio non ha esitato infatti a bocciare performance di tanti concorrenti, ma non è rimasto ‘immune’ alla lingua di Daniele Scardina.

Guillermo Mariotto è stato criticato in studio anche dai colleghi e ora ha deciso di specificare il motivo del suo voto favorevole al pugile. In collegamento con Storie Italiane, il giudice entra nei dettagli e rivela alcuni retroscena.

Guillermo Mariotto e il voto alla lingua di Scardina

Il voto del giudice spagnolo è stato più che positivo per via della lingua che Scardina ha mostrato nel corso della sua performance con Anastasia Kuzmina. In più di un’occasione si è vista la linga del pugile, un gesto che la Smith ha giudicato normale e parte della scelta urban della coreografia. Mariotto però ha gradito così tanto il gesto di King Toretto da scegliere di dargli un voto molto alto, nonostante i tanti errori fatti durante l’esibizione. “C’è più espressività da parte dei concorrenti a Ballando con le Stelle quest’anno”, ha detto durante l’intervista, “usare il corpo in tutta la sua bellezza io lo trovo geniale”.

Guillermo Mariotto ha inoltre rivelato che quel gesto di Scardina non era assolutamente previsto e che il pugile ha agito di testa sua proprio durante la diretta. Anche per questo ne sarebbe rimasto più che colpito. Il giudice però ha scelto di non portare avanti la discussione per troppo tempo e dopo aver ascoltato un micro intervento di Antonio Razzi, ex concorrente e adesso tra I Tribuni del talent danzante, ha deciso di chiudere il collegamento con un laconico: “Di là ci sono dei clienti che mi aspettano”.