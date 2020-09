I quattro segni zodiacali più rancorosi: la classifica

By

L’essere rancorosi viene spesso definito come parte del carattere di una persona, ossia come si reagisce verso determinate delusioni e comportamenti non graditi. Esistono segni zodiacali particolarmente rancorosi, scopriamo quali sono:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Piperina & Curcuma PLUS, l'integratore che ti fa dimagrire - 4 al prezzo di 1 e la consegna è gratuita

Scopri di più

5) Vergine

Definibili rancorosi ma relativi ad una sorta di pessimismo intrinseco: i nati sotto il segno della Vergine possono risultare eccessivamente negativi e reagire in maniera “esagerata” di fronte a delusioni, fino ad apparire effettivamente rancorosi, nel senso più classico della terminologia.

4) Cancro

Di indole relativamente accondiscendente, il Cancro tende a far trasparire meno le proprie delusioni personali ma in realtà hanno grandi problemi “lasciar correre” i problemi, sopratutto quando causati dalle persone care e tendono a perdonare con una certa difficoltà, riuscendovi solo in rari casi.

3) Pesci

Dello stesso avviso i Pesci che tende a nascondere ancora di più la vera indole, risultando quasi sempre molto gentile e disponibile, riuscendo in molti casi a celare sentimenti di delusione ed amarezza ai più. Tuttavia non dimentica un torto subito e può “farla pagare” anche in modi piuttosto estremi e talvolta vendicativi.

2) Scorpione

Il carattere forte e talvolta “puntiglioso” dello Scorpione si manifesta anche per quanto riguarda il rancore, sentimento che rispetto ai segni precedenti tende a nascondere di meno ma anzi cerca di farlo ricordare in maniera più o meno sottile che la “vendetta” può arrivare in qualsiasi momento.

1) Toro

Probabilmente il più rancoroso in senso stretto: i nati sotto questo segno zodiacale tendono a lasciar correre in diverse occasioni ma portati allo sfinimento “esploderanno” fino a perdere le staffe e tagliare ogni contatto con le persone che hanno provocato in loro una delusione profonda. Il rancore farà si che quasi sempre i Toro preferiranno dire addio definitivamente piuttosto che dimenticare un torto subito.