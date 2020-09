Maschera per il viso naturale: ecco il trucco di una monaca

La pelle, l’organo più esposto del nostro viso, è soggetta a numerosi attacchi. Ci sono quelli da parte degli agenti inquinanti, ma anche i danni che possono derivare dal fumo o dalle cattive abitudini alimentari.

Negli ultimi anni, l’interesse nei confronti dei rimedi naturali per la bellezza è cresciuto tantissimo. Non a caso, sono numerose le persone che si chiedono come preparare maschere viso naturali.

Una delle più efficaci chiama in causa l’utilizzo dell’argilla ed è una ricetta che ci è stata tramandata da Ildegarda von Bingen, monaca vissuta tra il 1098 e il 1179.

Maschera all’argilla contro acne e brufoli

Ecco la ricetta della maschera contro acne e brufoli tramandata da Ildegarda von Bingen.

2 cucchiai di argilla rossa (va bene anche quella verde)

1 cucchiaio di fiori di camomilla

Sale q.b.

Qualche goccia di olio di oliva

La preparazione della maschera inizia facendo bollire i fiori di camomilla, che devono essere lasciati in infusione e, una volta raffreddatisi, fatti riposare per una decina di minuti.

Nel frattempo, in una ciotola bisogna procedere a mescolare assieme il sale, l’argilla e l’olio. La camomilla precedente preparata può essere impiegata per amalgamare bene gli ingredienti. In generale, bisogna proseguire fino a quando non si ottiene un composto di consistenza sufficientemente cremoso.

A questo punto, la maschera viso naturale ideata dalla monaca Ildegarda von Bingen. La buona notizia in merito a questa maschera non è solo legata alla semplicità nella preparazione. Essenziale è ricordare anche la possibilità di preparare una variante a base di argilla bianca. Ecco gli ingredienti:

Un cucchiaio di argilla bianca

Due gocce di olio extra vergine di oliva

Un bicchiere di acqua distillata

Un cucchiaio di miele

Olio essenziale (va benissimo quello a base di sandalo e ricordiamo in ogni caso che si tratta di un ingrediente non necessario)

La preparazione di questa variante della maschera viso naturale ideata dalla monaca Ildegarda von Bingen parte prendendo l’acqua distillata e versandone una quantità minima in una ciotolina.

Subito dopo, si uniscono l’argilla e l’olio e si comincia a mescolare. Il passo successivo prevede il fatto di mescolare e, subito dopo, di lasciare riposare per 30 minuti circa. Una volta trascorso questo lasso di tempo, si prende il miele, lo si aggiunge e si continua a mescolare.

La maschera va applicata sul viso facendo attenzione a evitare occhi e labbra. Trascorsi 20 minuti, bisogna rimuoverla utilizzando un apposito dischetto in cotone.