Nello Sorrentino infuriato con Carlotta | Anticipazione Temptation Island

Mercoledì è andata in onda la prima puntata del programma delle tentazioni e già abbiamo visto crolli emotivi e vari video nel pinnettu. Una delle fidanzate che ha visto degli atteggiamenti non molto piacevoli è stata proprio Carlotta, la fidanzata di Nello Sorrentino.

A causa di questo i dubbi della fidanzata sono diventati ancora più grossi, in quanto lei è sempre stata sicura riguardo il suo sentimento verso Nello, così tanto da volerlo sposare. Dal suo canto per lui è un no categorico, volendo prima convivere, anche se all’interno del villaggio sembra non aver pensato molto a Carlotta.

Nello Sorrentino infuriato con Carlotta

Se da una parte c’era Nello che si divertiva con i vari fidanzati e le tentatrici, aprendosi e scherzando con molta tranquillità e spensieratezza, nell’altro villaggio Carlotta ha piano e si è arrabbiata con lui. Ma la pagina di Temptation Island, tramite un video, ci ha spoilerato qualcosa riguardo questa coppia, dove sembrerebbe che le parti si siano scambiate.

Infatti la fidanzata sembra essersi avvicinata ad uno tentatore ed essersi lasciata un po’ andare dopo le varie immagine dure del suo fidanzato. Nello non la prende molto bene, infuriandosi e gridando:” Mi vuole sposare, mi vuole?” e scarica la rabbia facendo attività fisica. Non ci tocca che aspettare di vedere che cosa ha scatenato così tanta rabbia.