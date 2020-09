Oroscopo di oggi, lunedì 21 settembre 2020 – Previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di oggi lunedì 21 settembre 2020. Siamo alle porte di una nuova settimana. Quali novità riserveranno gli astri ai segni dello zodiaco? Lo Scorpione, Il Cancro e il Sagittario saranno traboccanti di energia e vitalità. L’Acquario faticherà a gestire il suo nervosismo. Molta stanchezza per i Gemelli e il Leone. Ancora difficoltà economiche per il Toro. Vuoi scoprire di più? Leggi l’oroscopo di oggi, dedicato a tutti i segni zodiacali.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Piperina & Curcuma PLUS, l'integratore che ti fa dimagrire - 4 al prezzo di 1 e la consegna è gratuita

Scopri di più

Oroscopo di oggi lunedì 21 settembre 2020: segni di fuoco

Ariete: secondo l’oroscopo di oggi potresti sentirti nervoso, a causa di alcune difficoltà di carattere pratico o economico da risolvere. Leone: sarai piuttosto stanco e nervoso. Cerca di usare cautela nel rapportarti con gli altri. Fai attenzione alle spese di troppo! Sagittario: sarai in piena forza e molto motivato. Le stelle sono dalla tua parte. Approfittane per portare avanti i tuoi progetti e per recuperare in amore.

Oroscopo di oggi lunedì 21 settembre 2020: segni di terra

Toro: si prospetta un lunedì piuttosto agitato. Alcune difficoltà economiche continuano a levarti serenità. Ci vorrà ancora un po’ di pazienza. Vergine: avrai una bella energia, motivazione e nuove opportunità da cogliere al volo! Capricorno: stai ritrovando l’entusiasmo nel tuo lavoro. Buone notizie all’orizzonte!

Oroscopo di oggi lunedì 21 settembre 2020: segni di aria

Gemelli: potresti sentirti ancora un po’ stanco e confuso, ma sembra proprio che il peggio sia passato! Bilancia: sarai un po’ giù di corda. Non ti demoralizzare, molto presto la tua ruota girerà. Acquario: dovrai impegnarti per tenere il tuo nervosismo a bada. Fatti forza e affronta le ultime questioni rimaste in sospeso, in modo da poter concentrarti, poi, esclusivamente sui tuoi obiettivi.

Oroscopo di oggi lunedì 21 settembre 2020: segni di acqua

Cancro: secondo l’oroscopo di oggi ritroverai forza e vitalità. Dovresti sfruttarle, per fare qualcosa di importante. Scorpione: la Luna sarà ancora nel tuo segno e, se vorrai, potrà regalarti dei momenti speciali in amore. Pesci: ti aspetta un lunedì molto positivo. Finalmente potrai buttarti alle spalle le tensioni e i contrasti delle ultime settimane.